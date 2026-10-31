Datos Clave Póker histórico: Javier Correa marcó cuatro goles en el primer tiempo del 6-1 sobre la UdeC, los primeros de su carrera en un partido oficial. Dato de época: Cuatro goles en un primer tiempo no se registraban en Chile desde 1983, según los registros difundidos tras el partido. Camino al título: Colo Colo llegó a 58 puntos, diez más que la U, y visita a Ñublense el domingo 8 de noviembre.

Javier Correa tuvo la noche más productiva de su carrera. El delantero argentino de Colo Colo anotó cuatro goles, todos antes del descanso, en el 6-1 sobre Universidad de Concepción por la fecha 26 de la Liga de Primera, y con eso cortó un bache de cuatro partidos sin ganar del líder.

Fue su primer póker en un partido oficial, a los 34 años. Y la pregunta que dejó la jornada tiene respuesta precisa: la última vez que alguien marcó cuatro goles en un primer tiempo en el fútbol chileno fue en 1983.

Los cuatro goles, minuto a minuto

9 minutos: cabezazo tras asistencia de Gedeón Díaz, para el 2-0 parcial, pocos instantes después del gol de Álvaro Madrid.

cabezazo tras asistencia de Gedeón Díaz, para el 2-0 parcial, pocos instantes después del gol de Álvaro Madrid. 20 minutos: Osvaldo González cayó cuando la UdeC iniciaba la salida, Correa se quedó con el balón, eludió a los defensores y definió para el 3-0.

Osvaldo González cayó cuando la UdeC iniciaba la salida, Correa se quedó con el balón, eludió a los defensores y definió para el 3-0. 36 minutos: con poco ángulo y en medio del tumulto en el área, mandó un globito al segundo palo que dejó parado al arquero Jorge Broun.

con poco ángulo y en medio del tumulto en el área, mandó un globito al segundo palo que dejó parado al arquero Jorge Broun. 45 minutos: dejó en el camino a tres defensores, eludió al portero y anotó con arco abierto para el 5-0.

Antes del descanso, Colo Colo ya ganaba 5-0. En el complemento, la UdeC descontó a los 46 minutos con un remate de Jeison Fuentealba y Joaquín Sosa cerró la cuenta a los 51, de cabeza. Cuatro de los seis goles albos llevaron la firma de Correa.

Un registro que hay que buscar en 1983

El dato más llamativo no es solo el póker, sino el momento en que llegó. Según el repaso estadístico difundido tras el partido, el último jugador en convertir cuatro goles en un solo tiempo en el fútbol chileno fue Esteban Paredes, en marzo de 2009, pero en un segundo tiempo: lo hizo con Santiago Morning en el 5-4 sobre la UdeC.

Para encontrar cuatro goles en un primer tiempo hay que retroceder más: el último registro es de 1983, cuando el uruguayo Jorge Luis Siviero los marcó en el 4-1 de Cobreloa sobre Universidad Católica, en Calama. En la historia de Colo Colo, el antecedente comparable es de 1939, cuando Adolfo Domínguez anotó cinco en un primer tiempo en el 9-1 sobre Magallanes.

Sin la restricción de los tiempos, hay que ir a abril de 2014 para ver una exhibición similar de un jugador albo: Paredes marcó cinco goles ante Ñublense en Chillán.

Qué esperaba el técnico y qué dijo el goleador

Antes del partido, Colo Colo arrastraba cuatro fechas sin conocer la victoria. Tras el 6-1, el técnico Fernando Ortiz fue directo con lo que buscaba: “Necesitábamos encontrar el equipo que mantuvimos durante todo el año”, señaló a TNT Sports.

Correa, en cambio, le bajó el perfil a su noche. “Hoy me salieron todas, estaba prendido”, dijo en la zona mixta del Monumental, y agregó: “Tengo que seguir trabajando, esto no terminó, quedan cuatro partidos que son finales”. Sobre la pelea por el título con la U, afirmó: “Estamos a 10 puntos y hay que ver cómo sigue el domingo. Sabemos que estamos ahí, pero no hay que marearse, ni creerse lo que no somos”.

Qué significan los números para Colo Colo

Con los cuatro goles, Correa llegó a 18 tantos en 18 partidos del campeonato y quedó segundo entre los goleadores de la Liga, solo por detrás de Fernando Zampedri, capitán de Universidad Católica, que suma 27.

Esta es nuestra lectura, basada solo en esas cifras: antes del partido, Correa llevaba 14 goles en 17 encuentros, así que en una sola noche sumó más de una cuarta parte de su producción del año. Y si el equipo marcó seis, cuatro de ellos fueron suyos: Colo Colo salió del bache apoyado casi por completo en un delantero que, además, pide no marearse.

El líder llegó a 58 puntos, diez más que la U, que juega el clásico con la UC este domingo 1 de noviembre. Según Cooperativa, con la combinación de resultados adecuada el Cacique podría coronarse campeón en la fecha siguiente, ante Ñublense, el domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas. Para ese cálculo puedes revisar cuántos puntos necesita Colo Colo para ser campeón y lo que dijo Ortiz antes del partido.

La próxima prueba para Correa y Colo Colo será Ñublense, el domingo 8 de noviembre, con la U jugando antes su clásico y un título que, de momento, sigue a diez puntos de distancia.