Datos Clave Quién: Fernando Gago, técnico de Universidad de Chile. Qué dijo: La U seguirá peleando mientras las matemáticas den posibilidades. Tabla: 48 puntos, a siete de Colo Colo, con cinco partidos por jugar.

El técnico de Universidad de Chile, Fernando Gago, aseguró que su equipo seguirá peleando el título con Colo Colo mientras haya posibilidades matemáticas, y palpitó el clásico universitario del domingo ante la UC.

“Mientras matemáticamente nos den las posibilidades, vamos a pelear”, afirmó el argentino en diálogo con TNT Sports, según informó Cooperativa. Agregó que hay que “mantener el convencimiento” y sostener en el tiempo la manera de jugar.

La U, a siete puntos y con cinco fechas por jugar

Los azules tienen 48 puntos y están a siete de los albos, con cinco partidos por disputar en la Liga de Primera. Dicho de otro modo, quedan 15 puntos en juego, de modo que, en lo matemático, la definición sigue abierta.

Gago también valoró el crecimiento del equipo en las últimas semanas: “El equipo fue tomando esa identidad de juego que siempre dije y que siempre trato de buscar”, señaló.

El clásico ante la UC y el peso de los referentes

Sobre el clásico, que se jugará el domingo 1 de noviembre a las 17:15 horas en el Claro Arena, el DT destacó a Fernando Zampedri, goleador y figura del rival, pero dijo que prefiere concentrarse en su propio equipo. “Somos un equipo que intenta proponer, que intenta llevar al ritmo nuestro los partidos, y este no va a ser la excepción”, aseguró.

La UC llega al duelo tras empatar 1-1 con Audax Italiano en un partido pendiente y se ubica a cinco puntos de la U, con 43.

El técnico también resaltó el aporte de los referentes del plantel, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas. “Cuando los jugadores tienen jerarquía y experiencia es mucho más fácil. Son los primeros en llegar y los últimos en irse”, detalló, y los puso como ejemplo para los más jóvenes.

Qué significa para la U

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: el mensaje de Gago es de continuidad, sin cambiar el discurso por la distancia con Colo Colo. El clásico del domingo, además, mide a la U contra el equipo que la sigue en la tabla, de modo que el resultado pesa en la pelea por el segundo lugar.

Antes de eso, Colo Colo recibirá a Universidad de Concepción este viernes 30 de octubre a las 19:00 horas en el Monumental, un partido que puedes revisar en nuestra guía de la fecha 26.