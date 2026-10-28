Datos Clave Qué dijo: Aníbal Mosa aseguró que “El título hay que ganarlo. Sí o sí”, desde Londres, a Cooperativa Deportes. Ortiz: No es una “condición sine qua non” para su continuidad, pero el título “hay que ganarlo”. Contexto: Colo Colo lidera con 55 puntos, pero la ventaja bajó de 16 a siete y suma cuatro fechas sin ganar.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, exigió que Colo Colo gane el campeonato pese a que su ventaja en la Liga de Primera bajó de 16 a siete puntos. “El título hay que ganarlo. Sí o sí. El título no se nos puede ir de las manos”, enfatizó en conversación con Cooperativa Deportes desde Londres.

“El título se va a quedar en casa”

Consultado por la posibilidad de perder la corona, Mosa respondió: “El título se va a quedar en casa”. El Cacique lidera con 55 puntos, pero no gana desde el 30 de agosto: empató con Huachipato y con Deportes Concepción, perdió 5-2 con Coquimbo Unido y empató 1-1 con Palestino. Universidad de Chile es segunda con 48.

¿Es el título una condición para Fernando Ortiz?

Mosa fue consultado sobre la continuidad del técnico y respondió: “No diría que es una condición sine qua non, pero el título hay que ganarlo”. Es decir, el dirigente no ató el futuro de Ortiz de forma explícita al campeonato, aunque puso el trofeo como obligación del plantel.

Vozinha, Londres y el nuevo Monumental

Mosa viajó a Inglaterra para acompañar a Vozinha a la ceremonia del Balón de Oro. Sobre el arquero caboverdiano, dijo que “ha demostrado que es un portero de calidad, que es un portero de selección” y que la fama “le cambió la vida al hombre”. También valoró el reconocimiento internacional que recibió el club en la gala.

Además, contó que sostuvo reuniones con gente del fútbol internacional, algunas relacionadas con el proyecto del nuevo Estadio Monumental: “He logrado tener algunas conversaciones con diferente gente del fútbol que creo que nos va a servir en el futuro”. Sobre los derechos de nombre del recinto fue breve: “Vamos bien encaminados. Eso es lo único que puedo decir”.

Qué significa para Colo Colo

Esta es nuestra lectura, basada solo en sus palabras: el presidente fija el título como meta única y evita convertirlo en ultimátum para el técnico. Con cinco fechas por jugar, el margen ya no es el de hace un mes.

La próxima prueba llega el viernes 30 de octubre, cuando Colo Colo reciba a la Universidad de Concepción en el Monumental, por la fecha 26. Antes de eso puedes revisar cuánto margen le queda tras el 1-1 con Palestino.