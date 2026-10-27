Datos Clave Resultado: Sexto lugar en el Trofeo Yashin 2026, entregado en Londres el lunes 26 de octubre. Ganador: El español Unai Simón fue elegido mejor arquero; David Raya y Thibaut Courtois completaron el podio. Detrás: Vozinha superó a Joan García, Yassine Bounou, Édouard Mendy y Gregor Kobel.

Vozinha, arquero de Colo Colo y de la selección de Cabo Verde, terminó sexto en el Trofeo Yashin 2026, el premio al mejor portero de la temporada que se entregó el lunes 26 de octubre en la gala del Balón de Oro, en Londres. El galardón fue para el español Unai Simón.

El ranking completo del Trofeo Yashin

Según la clasificación oficial publicada por el Balón de Oro, Vozinha quedó inmediatamente detrás del argentino Emiliano Martínez. Así terminó la votación:

Unai Simón (España, Athletic Club) David Raya (España, Barcelona) Thibaut Courtois (Bélgica, Real Madrid) Matvey Safonov (Rusia, PSG) Emiliano Martínez (Argentina, Chelsea) Vozinha (Cabo Verde, Colo Colo) Joan García (España, Barcelona) Yassine Bounou (Marruecos, Al Hilal) Édouard Mendy (Senegal, Al Ahli) Gregor Kobel (Suiza, Borussia Dortmund)

La gala consagró a Harry Kane como ganador del Balón de Oro 2026 y a Alexia Putellas como ganadora del Balón de Oro Femenino, el tercero de su carrera.

Cómo llegó el arquero de Colo Colo a Londres

Vozinha llegó a la lista de diez candidatos gracias a su campaña con Cabo Verde en el Mundial de Norteamérica 2026, y asistió a la ceremonia junto al presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa. Su nominación la contamos en esta nota.

La reacción de Colo Colo

El club celebró el resultado en sus redes. “Sexto mejor arquero del mundo, pero para el Cacique, ¡el número uno!”, publicó Colo Colo en su cuenta de X.

Qué significa para Colo Colo

Con lo publicado, el sexto lugar pone a un jugador del campeonato chileno entre los diez mejores arqueros de la temporada según la votación del Balón de Oro.

El premio llega en un momento deportivo distinto para el club. Colo Colo lidera el campeonato con 55 puntos, pero acumula cuatro fechas sin ganar tras el 1-1 con Palestino del domingo, y la U se ubica a siete puntos. El detalle del empate está en esta nota.

Con cinco fechas por delante, Colo Colo vuelve ahora a la rutina del campeonato.