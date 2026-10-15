Datos Clave La señal de Vozinha: El caboverdiano se unió a Adidas, la misma marca que viste a Colo Colo Incertidumbre: Hay versiones que indican que Fernando Ortiz no tiene en los planes de Colo Colo en 2027 La cláusula: Esta lejos de cumplir el 50 por ciento de los minutos que le permitiría una renovación automática

Mientras en Macul nadie se atreve a confirmar si seguirá el próximo año, Vozinha apareció este miércoles en un lugar inesperado: como nuevo rostro de Adidas, la misma marca que viste a Colo Colo. Y en la pieza con la que la firma alemana lo presentó, el Cacique no es un detalle, sino el final de la historia.

El arquero caboverdiano, figura del Mundial 2026, protagoniza un video en blanco y negro donde repasa su carrera en primera persona.

La llegada de Vozinha a la misma marca que viste a Colo Colo

La producción arranca con un diario de utilería cuyo titular anuncia la firma del contrato y avanza con el golero vestido con la camiseta alba, en el Estadio Monumental y en los camarines.

“Hoy hay millones de ojos puestos en mí. A veces pienso en eso, porque cuando empecé no había nadie mirando”, parte diciendo el portero.

“Hasta llegar a Chile, a Colo Colo”

El relato recorre sus inicios: “Crecí en Cabo Verde, jugando, atajando. En ese momento no pensaba mucho en lo que podía pasar. Solo quería jugar”.

Luego llegan las dificultades y la frase que los hinchas albos tomaron como señal. “Hubo momentos que fueron difíciles, pero nunca dejé de creer en mí. Después, el fútbol me fue llevando de un lugar a otro, hasta llegar a Chile, a Colo Colo”, sostiene.

El cierre es una declaración de principios: “Y pienso que la perseverancia, seguir, es lo que hace posible llegar a donde quieras”.

Las dudas por la continuidad de Vozinha en Colo Colo

El guiño llega en un momento delicado. Según consignó Emol, el vínculo del caboverdiano contempla una renovación automática solo si disputa al menos la mitad de los compromisos oficiales, y hasta ahora suma apenas tres de doce posibles.

A eso se suma que Fernando Ortiz no lo tiene entre sus prioridades: en la goleada ante Coquimbo Unido el titular fue Gabriel Maureira, y en la fila también aparecen Eduardo Villanueva y un Fernando de Paul próximo a volver.

Desde la dirigencia, en tanto, optaron por el silencio. “No vamos a entregar ninguna declaración sobre eso hasta que termine el campeonato”, afirmó el presidente Aníbal Mosa.