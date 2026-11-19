Datos Clave Lo que dijo: Aníbal Mosa calificó a Alexis Sánchez como un “tremendo jugador”, pero pidió ser “sumamente cauto”. La prioridad: El presidente de Blanco y Negro quiere cerrar primero la continuidad del técnico y su cuerpo técnico. El presente: Alexis jugó 17 partidos y 950 minutos con CF Montreal desde agosto, sin goles ni asistencias, según FotMob.

El nombre de Alexis Sánchez volvió a aparecer en el radar de Colo Colo. Consultado por Mega sobre un posible regreso del delantero, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, lo llenó de elogios, pero dejó claro que no es el primer tema de su agenda, según recogió Cooperativa este miércoles.

Alexis fue campeón con el Cacique en 2006 y 2007, antes de partir a Europa, y hoy termina su primera temporada en el CF Montreal de la MLS.

Lo que dijo Mosa sobre Alexis

“Alexis es un tremendo nombre, tremendo jugador. Pasó por Colo Colo y lo que hizo en el club lo catapultó a los mejores equipos del mundo”, respondió el timonel albo.

Luego fijó el orden de las cosas: “Quiero ser sumamente cauto. Primero quiero tener amarrado al entrenador con su cuerpo técnico lo más rápido posible. Una vez que pase eso, nos sentaremos con el técnico, con Jaime (Pizarro) y con (Daniel) Morón para ver qué tienen en la cabeza”.

Y dejó una frase que explica por qué se habla de refuerzos de jerarquía: “Con el equipo que tenemos nos alcanza para nivel local, pero para el torneo de afuera la visión es distinta si queremos competir”. Como campeón, Colo Colo jugará en 2027 la fase de grupos de la Copa Libertadores, además del Campeonato Nacional, la Supercopa, la Copa Chile y la Copa de la Liga.

Los números de Alexis en Montreal

Alexis llegó al CF Montreal en agosto, como jugador libre tras su paso por Sevilla, según el registro de FotMob. Desde entonces jugó 17 partidos y 950 minutos entre la MLS y el Campeonato Canadiense, sin goles ni asistencias. Su último partido fue el 7 de noviembre ante Vancouver Whitecaps, con 24 minutos en cancha.

El equipo canadiense terminó último de la Conferencia Este y quedó fuera de los playoffs. En la temporada 2025-26 de LaLiga, con Sevilla, había sumado cuatro goles y dos asistencias en 28 partidos, 11 de ellos como titular, según la misma fuente. Hoy tiene 37 años.

Una cláusula que coincide con el calendario albo

Según informó Cooperativa a comienzos de noviembre, Alexis tiene contrato con Montreal para 2027, pero con una cláusula de salida que puede ejercer a fines de este año. Lo contamos en nuestra nota sobre su futuro y la venta del club, cuyo dueño anunció que busca nuevos propietarios.

En Colo Colo, el primer paso que pide Mosa ya está en marcha: la renovación de Fernando Ortiz, que el técnico ve cerca, como repasamos en las noticias albas del miércoles.

Qué significa para Colo Colo

Nuestra lectura: Mosa no cerró la puerta, pero tampoco la abrió. Puso a Alexis detrás de la renovación del técnico y dejó la decisión deportiva en manos de Ortiz, Pizarro y Morón.

Los tiempos calzan: la cláusula de Alexis se puede usar a fin de año, justo cuando Colo Colo planificará su plantel para la Libertadores. Lo que no acompaña es el presente: su caso se sostiene hoy más en su nombre y su experiencia que en los números de su temporada en la MLS.