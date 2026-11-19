Datos Clave El castigo: Erick Pulgar recibió su tercera tarjeta amarilla ante Athletico Paranaense y cumplirá suspensión automática. El partido: Palmeiras vs Flamengo, sábado 21 de noviembre, 16:30 horas de Chile, en el Nubank Parque de São Paulo. La cuenta: El Flamengo suma 79 puntos, seis más que Palmeiras, y un empate le basta para ser campeón.

Erick Pulgar jugó los 90 minutos en el triunfo de 2-1 del Flamengo sobre Athletico Paranaense, este miércoles en el Maracaná, pero se quedará fuera del partido más importante del año: vio su tercera tarjeta amarilla y no podrá jugar el sábado ante Palmeiras, el duelo en que al Mengão le basta un empate para ser campeón del Brasileirão.

La suspensión la informaron CNN Brasil y Terra tras el partido. El defensa Léo Pereira también vio su tercera amarilla y tampoco estará en São Paulo.

Lo que hizo Pulgar ante Athletico

El volante chileno fue titular y participó en la jugada del empate. A los 17 minutos, según la crónica de SBT Sports, Guillermo Varela lo buscó por la derecha y Pulgar acomodó de cabeza para el violento remate de Jorge Carrascal, que puso el 1-1 tras el golazo de Kerwin Vargas desde antes de la mitad de la cancha.

Diez minutos después, Jorginho anotó de penal el 2-1 definitivo. A los 36 minutos, Pulgar probó con un remate que obligó al arquero Mycael a una atajada exigida. FotMob le dio una nota de 7,6.

El problema llegó con la amarilla. Según CNN Brasil, el Flamengo salió a la cancha con ocho jugadores al borde de la suspensión. Arrascaeta, Pedro, Alex Sandro, Bruno Henrique, Luiz Araújo y Vitão terminaron el partido sin tarjeta; Pulgar y Léo Pereira no.

Un titular indiscutido en la campaña

La baja pesa por lo que Pulgar ha sido en el año. En la Serie A 2026 suma 25 partidos, 23 como titular, 1.941 minutos, dos goles y un 92,6% de precisión en los pases, según FotMob. También acumula nueve amarillas y una roja en el torneo, el costo de jugar como volante de contención.

En el club, la llegada a esta recta final era con él en el once: venía de jugar los 90 minutos ante Grêmio, Vasco da Gama y Atlético Mineiro. En la Selección, en cambio, siguió fuera de las nóminas de Nicolás Córdova en la última fecha FIFA, como recordó La Tercera.

Qué necesita el Flamengo el sábado

Con 35 fechas jugadas, el Flamengo lidera con 79 puntos y Palmeiras es segundo con 73, luego de perder 2-1 con Cruzeiro en Belo Horizonte. Quedan tres fechas y el primer criterio de desempate es el número de triunfos, donde el cuadro de Leonardo Jardim lleva ventaja de 24 contra 21.

Por eso un empate en el Nubank Parque, el sábado 21 de noviembre a las 16:30 horas de Chile, le daría al Flamengo su décimo título brasileño. Según Terra, Danilo y Saúl aparecen como los reemplazantes naturales de Léo Pereira y Pulgar. Palmeiras, en cambio, necesita ganar para seguir con opciones.

Qué significa para Pulgar

Nuestra lectura: Pulgar puede ser campeón el sábado sin pisar la cancha. Si el Flamengo no pierde, el chileno celebrará desde afuera un título en el que fue titular casi toda la temporada, en medio de su ausencia de La Roja.

Para el Flamengo, el castigo cae justo en el partido que más se parece a una final: uno en el que no perder vale tanto como ganar, y en el que el técnico pierde a su volante de contención titular y, al mismo tiempo, al zaguero Léo Pereira.

Si el título no se define en São Paulo, Pulgar volvería para las dos últimas fechas, con el Flamengo todavía al frente. Todo el contexto de los chilenos que pelean títulos en el extranjero está en nuestro repaso de los seis chilenos que pueden levantar una copa, y la previa del partido ante Athletico, en nuestra guía de horario y transmisión.