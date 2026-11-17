Datos Clave En Brasil: Erick Pulgar y Flamengo lideran el Brasileirão con tres puntos de ventaja y cuatro fechas por jugar. En Argentina: Boca, con Carlos Palacios y Williams Alarcón, juega la final de la Sudamericana el sábado y la de Copa Argentina el 2 de diciembre. Playoffs: Vicente Pizarro, Brayan Cortés y Diego Valdés siguen con sus clubes en carrera en el Torneo Clausura argentino.

El cierre de 2026 puede dejar varias vueltas olímpicas con acento chileno fuera del país. Entre Brasil y Argentina, seis chilenos en el extranjero tienen todavía un título al alcance con sus clubes: uno a punto de ganar una liga, dos con finales a la vista y tres metidos en playoffs.

Este es el repaso, con lo que le queda a cada uno y lo que han jugado esta temporada según los datos de FotMob que publicamos este lunes.

1. Erick Pulgar, Flamengo: a cuatro fechas del Brasileirão

Es el candidato más firme. Según la tabla oficial de la Serie A actualizada por la Confederación Brasileña de Fútbol este martes, Flamengo es líder con 76 puntos en 34 partidos, tres más que Palmeiras, con 12 puntos por disputar y la última fecha fijada para el 2 de diciembre.

Pulgar es fijo para su técnico: 24 partidos de liga, 22 como titular, dos goles y 1.851 minutos. El próximo paso es este miércoles ante Athletico Paranaense en el Maracanã, a las 20:30 horas de Chile, como detallamos en nuestra guía del partido.

2 y 3. Carlos Palacios y Williams Alarcón, Boca Juniors: dos finales en 12 días

Boca ya celebró en 2026 al quedarse con el título de Liga por ser el equipo con más puntos de la Tabla Anual, una consagración que Carlos Palacios festejó antes de viajar a Chillán, como contamos entonces. Y le quedan cuatro trofeos en juego, según Infobae: la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura, la Copa Argentina y el Trofeo de Campeones.

El calendario es exigente. El sábado 21 de noviembre, a las 19:30 horas (Chile), Boca enfrenta a Atlético Mineiro en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla por la final de la Sudamericana. El miércoles 2 de diciembre jugará la final de la Copa Argentina ante Platense, con horario y sede por confirmar, tras golear 3-0 a Banfield en semifinales.

El matiz está en el protagonismo. Palacios suma 286 minutos en ocho partidos de liga, con dos titularidades, y Alarcón 241 minutos en cinco partidos, los registros más bajos entre los chilenos de nuestro ranking de minutos en América.

4. Vicente Pizarro, Rosario Central: en carrera en el Clausura

Rosario Central figura entre los clubes que siguen vivos en los playoffs del Torneo Clausura y que podrían cruzarse con Boca en cuartos de final, de acuerdo con el cuadro que publicó Infobae. Pizarro fue titular en sus 18 partidos de liga, con un gol, una asistencia y la mejor nota promedio entre los cinco chilenos con más minutos en Sudamérica, México y la MLS.

5. Brayan Cortés, Argentinos Juniors

El arquero también sigue en carrera: Argentinos Juniors aparece entre los posibles rivales de Boca más adelante en el Clausura. Cortés suma 19 partidos de liga y 1.770 minutos, y este lunes Johnny Herrera lo mencionó en TNT Sports como opción para el arco de la U en 2027.

6. Diego Valdés, Vélez Sarsfield

Vélez es otro de los equipos que siguen en la pelea por el Clausura, según el mismo cuadro. Valdés suma 14 partidos de liga, ocho como titular, 697 minutos y cinco asistencias.

La lectura de Al Aire Libre: más opciones que protagonismo

Las cifras muestran dos realidades. Pulgar es el único que llega a la definición como titular de un líder que depende de sí mismo. En Boca, en cambio, los chilenos tienen más finales que minutos: Palacios y Alarcón pueden sumar varios títulos en un mes, pero con un rol secundario. Para Pizarro, Cortés y Valdés, todo depende de llaves de eliminación directa.

La primera respuesta llega este miércoles en el Maracanã. La segunda, el sábado en Barranquilla.