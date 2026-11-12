Datos Clave Despido: Crystal Palace confirmó este jueves la salida de Pierre Sage y de tres integrantes de su cuerpo técnico. Balance: El francés ganó dos de sus diez partidos de Premier League y deja al equipo último, con la peor defensa del torneo. Reemplazo: Según Sky Sports, el club trabaja para fichar al danés Thomas Frank, ex Brentford y Tottenham.

Darío Osorio tendrá un nuevo entrenador en Inglaterra. Crystal Palace anunció este jueves 12 de noviembre la salida del técnico francés Pierre Sage, con el equipo en el último lugar de la Premier League y tras cuatro derrotas seguidas en el campeonato.

En su comunicado, el club confirmó que Sage dejó el cargo y que tres miembros de su cuerpo técnico, Jamal Alioui, Damien Della Santa y Sandy Guichard, también se marcharon. Palace agradeció su trabajo y adelantó que informará más adelante sobre el proceso para nombrar a un nuevo entrenador.

Cinco meses y dos triunfos en diez fechas

Sage llegó en junio con un contrato por tres años para reemplazar a Oliver Glasner, el técnico que dio al club la FA Cup, la Conference League y la Community Shield. Su ciclo duró 16 partidos, según Sky Sports.

En la Premier, el balance fue de dos triunfos en diez fechas. Palace es colista y tiene la peor defensa del torneo, con 24 goles en contra. El último partido de Sage fue la derrota 3-1 ante Liverpool en Selhurst Park, el domingo 8 de noviembre, según Sky Sports y Cooperativa.

El contexto tampoco ayudó. Tras el ciclo de Glasner se fueron piezas clave como Maxence Lacroix y Daniel Muñoz, y Palace fue el club que menos gastó en el mercado de verano de la Premier, según Sky Sports. Sage había sido elegido mejor técnico de Francia la temporada anterior, tras sus pasos por Lyon y Lens.

En la Europa League el panorama tampoco acompaña: el equipo marcha 21° con un triunfo en cuatro presentaciones, informó Cooperativa.

Thomas Frank, el favorito para llegar

Según Sky Sports, Palace trabaja en un acuerdo para contratar a Thomas Frank, sin club desde que Tottenham lo despidió en febrero. El danés dirigió siete años al Brentford, al que llevó a la Premier y a un noveno lugar en 2023. Otros nombres que estuvieron en el radar del club fueron Frank Lampard y Sean Dyche, de acuerdo con el mismo medio.

Qué significa para Darío Osorio

El chileno venía siendo una alternativa desde el banco en los últimos partidos de Sage: ante Liverpool entró a los 60 minutos, como contamos en la crónica de ese partido, y en las dos fechas anteriores había ingresado sobre el final.

Esta es nuestra lectura, basada en esos datos: un cambio de técnico reabre la competencia por los puestos, y para un jugador que no era titular fijo con Sage, el arranque del nuevo ciclo es una oportunidad para ganarse un lugar desde cero.

El próximo paso es el nombramiento del sucesor: el nuevo técnico debería debutar cuando la Premier League se reanude después de la fecha FIFA.