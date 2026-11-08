Datos Clave Doblete: Gonzalo Tapia marcó a los 16 y a los 62 minutos en el 4-3 de Columbus Crew sobre Chicago Fire. Playoffs: Columbus quedó séptimo del Este y abrirá la primera ronda ante Inter Miami, el segundo sembrado. Cifra: Con los dos goles, Tapia suma seis en sus primeros 11 partidos de liga.

Gonzalo Tapia cerró la temporada regular de la MLS con un doblete que ayudó al Columbus Crew a salvar un 4-3 sobre Chicago Fire, el sábado 7 de noviembre. El triunfo, sellado por Brais Méndez en el descuento, dejó al equipo del chileno en puestos de clasificación directa y lo cruzará con el Inter Miami de Lionel Messi.

Dos goles en un partido de ida y vuelta

Según el resumen de AP, Chicago se puso arriba en tres ocasiones, con dos penales de Robert Lewandowski, a los 8 y 22 minutos. Columbus respondió cada vez. Tapia empató a los 16 con asistencias de Taha Habroune y Santiago Rodríguez, y volvió a igualar a los 62 minutos, con pase de Habroune, para dejar el marcador 3-3.

El 4-3 definitivo llegó en tiempo añadido con el gol de Méndez. Columbus cerró el torneo con una racha de seis victorias y un empate, y subió del noveno al séptimo lugar de la Conferencia Este, porque FC Cincinnati perdió 2-0 ante Nashville.

Lo que se esperaba de él y lo que muestran los números

Tapia, de 24 años, llegó a Columbus a préstamo desde São Paulo, con regreso obligatorio en junio de 2027. Antes de este partido tenía cuatro goles y dos asistencias en nueve encuentros, con un promedio de unos 47 minutos por partido, según un análisis de Pauta del 31 de octubre, que lo ubicaba como el goleador más eficiente de su plantel por frecuencia y como una de las alternativas que La Roja necesita en la posición de centrodelantero.

AP contó su primer gol del sábado como el quinto en sus primeros 11 partidos de liga. Con el segundo, llega a seis tantos en ese tramo, cuando el torneo cierra su temporada regular.

Qué significa para La Roja y para Columbus

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: Tapia figura en la nómina de La Roja para los amistosos con Colombia del viernes 13 en Cali y el martes 17 en Santiago, y llega con seis goles en 11 partidos, justo cuando se discute quién ocupa la punta de ataque. Para Columbus, un delantero que responde cada vez que Chicago se adelanta es lo que se necesita en una serie corta a tres partidos.

En el próximo capítulo, Columbus visitará al Inter Miami para abrir la primera ronda al mejor de tres. Es otra cita para seguir a los chilenos en el extranjero, con Tapia como protagonista ante Messi. La fecha de ese primer partido no estaba confirmada en las fuentes que revisamos.