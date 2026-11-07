Alexis Sánchez y CF Montreal cierran este sábado 7 de noviembre la fase regular de la MLS ante Vancouver Whitecaps. El partido comienza a las 18:00 horas (Chile) y en el país solo se puede ver por streaming, en Apple TV a través de MLS Season Pass, según informó Cooperativa.

Horario, estadio y transmisión

Fecha: sábado 7 de noviembre.

sábado 7 de noviembre. Hora: 18:00 horas en Chile, 21:00 GMT.

18:00 horas en Chile, 21:00 GMT. Estadio: Saputo Stadium, Montreal.

Saputo Stadium, Montreal. Transmisión en Chile: solo streaming, por Apple TV con MLS Season Pass. No hay señal de televisión abierta ni de cable confirmada.

Los horarios del partido coinciden en las fuentes consultadas: 21:00 GMT equivalen a las 18:00 en Chile continental.

¿Cómo llega CF Montreal?

El equipo canadiense llega al cierre en el fondo de la Conferencia Este, con 26 puntos en 33 partidos: seis triunfos, ocho empates y 19 derrotas. En el año también perdió por penales ante Forge FC la final del Campeonato Canadiense.

Alexis, con 926 minutos sin goles ni asistencias

El delantero chileno, de 37 años, disputó 16 de los 18 partidos posibles desde su presentación en el club y acumula 926 minutos sin convertir ni asistir, de acuerdo con el recuento de Cooperativa.

El 31 de octubre jugó los 90 minutos en el empate 1-1 ante New York City. Puedes repasarlo en nuestra nota sobre ese encuentro.

Este es el último partido de la fase regular. Si Alexis marca o asiste hoy, cortará una racha que ya supera los 900 minutos.