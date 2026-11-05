Datos Clave Resultado: Borussia Dortmund 2-1 Real Betis, miércoles 4 de noviembre, por la cuarta fecha de la Champions League. Tabla: el Betis suma nueve puntos en cuatro partidos y es undécimo; el Dortmund lo iguala en puntos. Lo que viene: el Betis visita al Slovan Bratislava y el Dortmund, al Arsenal.

Manuel Pellegrini se quedó con una sensación doble tras la primera derrota del Real Betis en esta Champions League: el equipo cayó 2-1 ante el Borussia Dortmund en Alemania, pero el técnico chileno se dijo “satisfecho en términos generales pero amargado por el resultado”. La pregunta es qué cambia de verdad en la tabla y en el camino del Betis.

Cómo se dio la primera derrota del Betis

El Dortmund abrió el marcador con un gol de Fabio Silva, a los 49 minutos. El Betis respondió a los 67, con un tanto de Aitor Ruibal, que había entrado desde la banca y definió tras un pase de Abde. Poco después, Konstantinos Karetsas volvió a poner arriba al equipo alemán, y esa fue la diferencia final.

Según la crónica de Marca, el Betis se sostuvo en el arquero Álvaro Valles y en el desequilibrio constante de Abde, y en el cierre llegó a encerrar al Dortmund en su propio campo. Pellegrini lo resumió así: “Si hay que perder, que sea como hoy”.

En los minutos finales hubo ocasiones para el empate. Marca anotó que una cabeza del central Llorente rozó la línea de gol sin que nadie la tocara y que Ruibal no alcanzó por centímetros un centro de Isco.

Lo que dijo Pellegrini sobre su equipo

El técnico destacó a Abde como “un problema permanente para los rivales” y valoró los cambios: “Isco, como siempre, controlando; Aitor -Ruibal- entró muy bien, pues además del gol generó otras acciones de peligro y es la prueba de que el plantel está compitiendo”.

También subrayó que el equipo “tuvo personalidad” ante un puntero de la liga alemana. Y puso la derrota en perspectiva: nueve puntos de doce posibles son, dijo, “un rendimiento alto”, y el Betis “saldrá a competir siempre en la Champions independientemente del equipo al que se enfrente”.

Qué cambia en la tabla del Betis

Antes de este partido, el Betis llegaba con tres victorias en tres partidos, como contamos en la previa del duelo. Ahora tiene nueve puntos en cuatro fechas y ocupa el undécimo lugar de la fase de liga. El Dortmund, con el triunfo, llegó a las mismas nueve unidades, aunque queda en el duodécimo puesto por goles a favor, según BioBioChile.

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: el Betis perdió el invicto, pero no su posición. Quedó igualado en puntos con el Dortmund, y esa igualdad hace que los goles a favor y la diferencia pesen en los próximos partidos, empezando por el de Eslovaquia.

Un viejo conocido en el camino de Pellegrini

El Dortmund no es un rival cualquiera para el chileno. Marca recordó que su Málaga quedó eliminado por los alemanes en los cuartos de final de la Champions 2012/13: empató sin goles en La Rosaleda y perdió 3-2 en el Signal Iduna Park. Esta vez el Betis volvió a competir en ese estadio y se fue con la derrota, pero con ocasiones para llevarse un punto.

La próxima parada: Slovan Bratislava

La siguiente fecha lleva al Betis a Eslovaquia, ante el Slovan Bratislava, mientras el Dortmund visitará al Arsenal. Seguiremos el camino del técnico chileno en nuestra sección de Manuel Pellegrini.