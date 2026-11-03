Datos Clave Anuncio: el presidente del Betis, Ángel Haro, dijo que el club quiere negociar la renovación de Pellegrini. Contrato: el vínculo del técnico chileno vence a mediados del próximo año. Para La Roja: el club reafirma su interés justo cuando el nombre de Pellegrini suena para la selección.

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, reafirmó este martes que el club quiere renovar a Manuel Pellegrini, cuyo contrato vence a mediados del próximo año, según informó Cooperativa. Las declaraciones llegaron en la previa del viaje a Alemania para visitar al Borussia Dortmund por la Champions League.

La noticia tiene lectura chilena inmediata: el vencimiento del contrato del técnico abría, en teoría, una ventana para que se discutiera su llegada a La Roja.

Lo que dijo Haro sobre Pellegrini

El dirigente fue directo al valorar al entrenador chileno. “Con Manuel hay una relación excelente, valoramos muchísimo su trabajo. Estamos ante el mejor, o de seguro entre los dos mejores entrenadores de la historia de Betis”, afirmó Haro, según la cita publicada por Cooperativa.

Sobre la negociación formal, el presidente no puso fechas. “Cuando tenga que llegar el momento llegará; lo haremos sentándonos de una manera correcta y con el aprecio mutuo que nos tenemos”, aseguró.

“Es el mejor momento desde que estoy de presidente”

Haro también habló del clima en el club y del proyecto deportivo. “Es el mejor momento desde que estoy de presidente. Estabilidad tenemos seguro, pues en la historia siempre habíamos tenido inestabilidad. Hoy tenemos un proyecto y una línea de trabajo muy clara”, concluyó, según Cooperativa.

En sus palabras, tal como las recoge ese medio, el presidente no se refirió a la selección chilena ni a una eventual salida del técnico.

Qué significa para La Roja

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: con un contrato que vence a mediados del próximo año y un presidente que habla de estabilidad y de negociar “de una manera correcta”, el Betis da una señal de continuidad. No hay en lo publicado una oferta ni una negociación formal, así que nada está cerrado, pero el club deja claro que Pellegrini es su prioridad.

La búsqueda de técnico para la selección sigue su curso en Chile. En nuestro repaso de los escenarios de la banca de La Roja, Sebastián Beccacece aparece como otra de las opciones que se mencionan.

Mientras tanto, Pellegrini sigue concentrado en lo deportivo: la visita al Dortmund por la Champions es el siguiente examen del Betis. Los detalles de horario y transmisión están en nuestra guía del partido.