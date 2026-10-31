Datos Clave Resultado: Tottenham 2-0 Crystal Palace, por la Premier League. Osorio: entró a los 77 minutos, por Dwight McNeil, con el partido ya resuelto. Tabla: el Palace es 18° con siete puntos, en zona de descenso.

Darío Osorio sumó minutos en una nueva derrota del Crystal Palace. Los Eagles cayeron 2-0 este sábado 31 de octubre ante Tottenham por la Premier League y quedaron 18° en la tabla, dentro de los puestos de descenso. El chileno ingresó a los 77 minutos, con el partido ya definido.

Una expulsión temprana condicionó el partido

Según el minuto a minuto de La Tercera, el Palace se quedó con diez jugadores a los 13 minutos, cuando Jean-Philippe Mateta fue expulsado tras revisión del VAR por un pisotón a Van de Ven. Desde ahí, los Spurs dominaron.

Archie Gray abrió la cuenta a los 25 minutos, de cabeza en un tiro de esquina, y Jan Paul van Hecke amplió a los 73, tras una serie de rebotes. Cuatro minutos después, el técnico Pierre Sage mandó a la cancha a Osorio en lugar de McNeil, y el chileno tuvo poco margen para influir en el juego.

Los números que preocupan al Palace

Siete puntos y el 18° lugar de la tabla.

21 goles en contra, el equipo más goleado de la Premier League, según La Tercera.

Un entrenador cuestionado: La Tercera señala que el futuro de Sage es una incógnita.

Qué significa para Osorio

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: el chileno sumó minutos, pero lo hizo en un contexto adverso, con un equipo en inferioridad numérica y sin reacción. La derrota deja al Palace en zona roja y con un técnico bajo presión, escenario que puede influir en las decisiones de alineación de las próximas semanas.

Para los hinchas de La Roja, el seguimiento de Osorio (que ya había sido titular en la Copa de la Liga inglesa) sigue siendo clave: el volante busca ganar espacio en un club que necesita sumar puntos cuanto antes.