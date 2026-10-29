Datos Clave Quién: Gonzalo Tapia, delantero chileno de Columbus Crew. Qué pasó: Anotó a los 18 minutos ante Dallas, por la fecha 32 de la MLS. Racha: Ya había convertido ante Cincinnati y Toronto FC.

El delantero chileno Gonzalo Tapia anotó el miércoles por tercer partido consecutivo con Columbus Crew en la MLS, en la visita a Dallas por la fecha 32 del torneo.

El gol en Dallas

Tapia fue titular y marcó a los 18 minutos, en la boca del arco, tras un centro de Anass Zaroury, según informó Cooperativa. Antes había convertido en el triunfo ante Cincinnati y en la goleada sobre Toronto FC.

Cincinnati y Toronto

El 18 de octubre, Tapia marcó a los 22 minutos en el 2-0 de Columbus sobre FC Cincinnati, según reportó Field Level Media, y además asistió a Taha Habroune. Seis días después, el sábado 24, abrió la cuenta a los 16 minutos en el 4-2 sobre Toronto FC, un gol que completó una jugada de Santi Rodríguez y Mo Farsi, según Deadspin.

Ese triunfo dejó a Columbus en el noveno y último cupo de playoffs del Este, con 38 puntos, según la misma crónica, a la espera de los partidos de esa noche.

Cómo llegó a Columbus

Tapia, nacido en Recoleta y formado en las divisiones inferiores de la UC, llegó a Columbus en agosto en préstamo desde São Paulo hasta la temporada 2027 de la MLS, con opción de compra, según informó el club. Antes había pasado por River Plate y São Paulo, donde registró ocho goles y una asistencia en 48 partidos.

En el plano de {L(“seleccion-chilena”,”La Roja”)}, el club informó que suma 12 partidos con la selección adulta, con tres goles y dos asistencias, desde su debut el 10 de septiembre de 2024 ante Bolivia.

Qué significa para Tapia

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: tres partidos seguidos con gol son un buen argumento para un delantero que busca consolidarse lejos de Chile, en un equipo que pelea un lugar en los playoffs.

Lo próximo será ver si mantiene la racha en la siguiente fecha de la MLS y cómo termina la pelea de Columbus por clasificar.