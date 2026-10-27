Datos Clave Torneo: Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA, en Bakú (Azerbaiyán), del 24 al 30 de octubre. Chile: Tercera del Grupo E con dos victorias, un empate y dos derrotas; sigue en el Nivel C. Formato: Fútbol 8 contra 8, dos tiempos de 20 minutos y ninguna selección eliminada.

La Roja Sub-15 cerró este lunes 26 de octubre la fase de grupos del inédito Mundial de la FIFA en Bakú con una derrota 3-2 ante República del Congo y un empate 1-1 con Tayikistán. Terminó tercera del Grupo E y disputará el Nivel C, la serie que reúne a los terceros de cada grupo, según informó BioBioChile.

Cómo se jugó el camino de Chile

El equipo dirigido por Jaime Rubilar debutó el sábado 24 con una derrota por 4-2 ante España. Aron Cornejo abrió la cuenta y Santiago Briceño puso el 2-1, pero los europeos dieron vuelta el partido en el segundo tiempo, según La Tercera.

El domingo 25, Chile se repuso: venció 2-0 a Kuwait, con goles de Justin Aillapán y Amaro Delgado, ambos de Colo Colo, y luego goleó 8-0 a Barbados. Con esos resultados llegó a seis puntos en tres partidos, con 12 goles a favor y cuatro en contra, de acuerdo con La Tercera.

La doble jornada del lunes no tuvo victorias. Ante Congo, los goles chilenos fueron de Briceño y de Aillapán, de penal, en el 3-2 final. Ante Tayikistán, Vladimir González marcó de cabeza el 1-1 justo después del gol rival, según BioBioChile.

Un Mundial donde nadie se va a casa

La FIFA diseñó un torneo distinto al tradicional. Reúne a jugadores nacidos en 2011 y 2012, con equipos de ocho jugadores y partidos de dos tiempos de 20 minutos, según la ANFP. Es una modalidad pensada para dar más contacto con el balón a los jugadores.

Después de la fase de grupos, los resultados ubican a cada selección en uno de seis niveles, donde juega entre cuatro y cinco partidos más. Ninguna queda eliminada y cada nivel tiene su ganador. El campeón del Nivel A será reconocido como campeón del torneo, y las finales están programadas para el viernes 30 de octubre, según La Tercera.

Qué significa para Chile

Nuestra lectura, basada solo en lo informado: Chile no alcanzó el Nivel B, objetivo que según BioBioChile buscaba, pero el formato le asegura más partidos de competencia internacional hasta el final de la semana. Para una generación que reúne a jugadores de Colo Colo, la U, Everton, Palestino y O’Higgins, según la ANFP, esos encuentros son parte central de la experiencia.

Cómo se armó este Mundial y por qué Chile llegó a él lo explicamos en esta nota sobre el debut ante España. Lo que sigue es la serie de terceros lugares del Nivel C, con rivales aún por conocerse en cada partido, hasta la jornada final del viernes.