Datos Clave La salida: Marcelino Núñez abandonó la concentración de La Roja en la previa del partido ante México. Los rumores: Se especuló con problemas con Nicolás Córdova y un conflicto interno con Lucas Cepeda. Nuevos detalles: Desde Europa alzaron la voz en las últimas horas y revelaron la verdad tras la decisión del volante.

La reciente gira de la selección chilena por Norteamérica estuvo lejos de ser tranquila. Más allá del irregular rendimiento en la cancha donde La Roja apenas pudo rescatar un triunfo en sus tres presentaciones, un hecho sacudió por completo la interna del Equipo de Todos en plena fecha FIFA: la sorpresiva salida de Marcelino Núñez, uno de los dos únicos representantes nacionales que actualmente milita en la Premier League, quien abandonó anticipadamente la concentración y desató una ola de especulaciones.

La partida del formado en Universidad Católica encendió las alarmas y dio pie a todo tipo de teorías en el medio nacional, que apuntaban desde supuestos roces con el cuerpo técnico de Nicolás Córdova hasta un presunto conflicto de camarín con Lucas Cepeda. Sin embargo, desde Ipswich Town revelaron los verdaderos motivos que impulsaron la drástica decisión del mediocampista.

¿Por qué Marcelino Núñez abandonó la concentración de La Roja?

Si bien el comunicado oficial emitido por la selección chilena se limitó a informar que Núñez había dejado la concentración por “motivos personales”, desde su club aportaron mayores detalles en las últimas horas. En conferencia de prensa, el entrenador del Ipswich Town, Gary O’Neil, descartó tajantemente cualquier tipo de conflicto interno en La Roja y dio luces sobre la verdad detrás de la decisión.

“No creo que haya habido ningún conflicto. Marcelino está bien, de buen ánimo y encantado de haber vuelto. Está entrenando bien junto a sus compañeros, que lo aprecian mucho”, aseguró el estratega ante los medios de comunicación británicos.

En esa misma línea, el DT profundizó en la urgencia del jugador por retornar a suelo inglés: “Que yo sepa, todo está en orden. Sé que Marcelino tenía muchas ganas de volver, de entrenar con el grupo y de hacer todo lo posible para estar listo para mañana, y eso es precisamente lo que ha hecho”, sentenció, dejando en evidencia la prioridad del mediocampista por asegurar su presente en el fútbol europeo.

El complejo panorama y la lucha por la titularidad en la Premier League

La determinación de abandonar anticipadamente la disciplina de La Roja encuentra sustento en el momento futbolístico que atraviesa Núñez en Inglaterra. El volante chileno había arrancado la temporada con el pie derecho, consolidándose como titular en el estreno triunfal del Ipswich Town sobre el Sunderland el pasado 22 de agosto. Apenas tres días más tarde, ratificó su gran nivel en la Copa de la Liga, donde se lució con un doblete ante el Leicester City que le valió la clasificación a su club.

Sin embargo, un punto de inflexión marcó un freno en su titularidad: en la segunda jornada de la Premier League, durante la visita al Manchester United, un error puntual del chileno terminó costándole un gol a los Blues. Aquella jugada le costó caro y lo marginó del once estelar en los dos duelos siguientes (frente a Liverpool y Crystal Palace).

Si bien recuperó terreno en el compromiso copero ante el Arsenal, volvió a ceder protagonismo en la última fecha del torneo inglés frente al Everton, donde debió conformarse con ver todo el encuentro desde el banco de suplentes antes de sumarse a los trabajos de la selección.

Con un registro de apenas dos titularidades y 142 minutos en los primeros cinco partidos de la Premier League, la urgencia de retornar anticipadamente al trabajo de su club responde a una clara ambición: recuperar terreno y volver a ganarse la confianza de su entrenador en el exigente fútbol inglés.