Datos Clave Marcelino Núñez falló: Y propició dos goles de Arsenal contra Ipswich Town en la Copa de la Liga Errores importantes: Fue anticipado en ambas jugadas y pudo hacer mucho más Ya había cometido uno: Contra Manchester United, lo que significó que perdiera el puesto en la Premier League

Marcelino Núñez cometió dos errores que terminaron en goles de Arsenal contra Ipswich Town, resultado que terminó 4-2 a favor del elenco de Londres y significó la eliminación de la escuadra del chileno en la EFL Cup de Inglaterra.

Si bien no se trata de bloopers del mediocampista chileno, pudo hacer mucho más en dos jugadas que no dudaron en concretar los Gunners.

Los errores de Marcelino Núñez contra Arsenal

Corría apenas en minuto 5 de juego y desde la derecha intentaron darle un pase al centro a Marcelino Núñez en el mediocampo. Si bien el chileno iba para el otro lado, da la impresión a primera vista que hizo un esfuerzo displicente para llegar al balón que terminó en el mencionado gol de Dowman en Arsenal.

¡¡¡ESTE PIBE ES LA JOYA DEL ARSENAL!!! Max Dowman, el juvenil de 16 años de los Gunners, convirtió un verdadero golazo para el 1-0 ante Ipswich Town en la Copa de la Liga inglesa.



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Para peor, la escuadra londinense aumento su ventaja poco más tarde, con una conquista de Noni Madweke (16′), en una acción en la que volvieron a anticipar a Marcelino, dejando muy complicado a Ipswich Town antes de la media hora de juego.

Para completar su mala jornada, fue amonestado en los 86 minutos por una falta en la mitad de la cancha. Bien puesta la amarilla.

Marcelino Núñez ya había tenido una falla clave y perdió el puesto

En la Fecha 2 de la Premier League, Marcelino Nuñez cometió un grueso error contra Manchester United en la caída por 5-2 de Ipswich Town en Old Trafford.

El volante nacional trastabilló en la mitad de la cancha y le dejo servido un tanto a los Red Devils. Desde ese partido, no volvió a ser titular en la liga inglesa.

No le contemos solo las malas a Marcelino Núñez

Antes de eso, Marcelino Núñez había tenido un gran inicio de temporada: titular y con gran nivel en el triunfo por 2-1 contra Sunderland en la Premier League y doblete de golazos en la segunda ronda de la Copa de la Liga en el triunfo por 3-1 frente a Leicester City, resultado que tiene su equipo jugando este compromiso ante Arsenal.