Datos Clave Alexis va por la final: CF Montréal define en casa una serie que quedó 1-1 tras el partido de ida en Vancouver. Todo se decide en Montréal: si persiste la igualdad después de los 90 minutos, habrá tiempo extra y eventualmente penales. Horario y transmisión: miércoles 16 de septiembre, a las 20:00 horas de Chile, exclusivamente por OneSoccer.

Alexis Sánchez tiene este miércoles su partido más importante desde que llegó a Canadá. CF Montréal recibe a Vancouver Whitecaps en el Stade Saputo por la revancha de las semifinales del Campeonato Canadiense 2026, con la posibilidad concreta de instalarse en la definición del torneo.

La llave quedó 1-1 después del primer encuentro en BC Place. Montréal abrió la cuenta con Dani Pereira y Vancouver consiguió la igualdad a través de Ryan Gauld, dejando todo para la revancha. El nacido en Tocopilla fue protagonista en aquel duelo e incluso convirtió, aunque su gol terminó anulado por posición de adelanto.

¿Qué canal transmite Montréal vs Vancouver EN VIVO?

CF Montréal vs Vancouver Whitecaps no tendrá transmisión anunciada por televisión para Chile.

La alternativa para ver a Alexis Sánchez será OneSoccer, plataforma que posee los derechos del Campeonato Canadiense.

Partido: CF Montréal vs Vancouver Whitecaps.

CF Montréal vs Vancouver Whitecaps. Transmisión: OneSoccer.

OneSoccer. Instancia: semifinal de vuelta del Campeonato Canadiense 2026.

En Canadá, el encuentro también tendrá cobertura de TSN, pero para Chile la señal disponible será vía streaming.

¿A qué hora juega Montréal vs Vancouver?

El partido entre CF Montréal y Vancouver Whitecaps se jugará este miércoles 16 de septiembre desde las 20:00 horas de Chile, en el Stade Saputo.

Fecha: miércoles 16 de septiembre de 2026.

miércoles 16 de septiembre de 2026. Hora: 20:00 horas.

20:00 horas. Estadio: Stade Saputo, Montréal.

Stade Saputo, Montréal. Competencia: Campeonato Canadiense 2026.

Campeonato Canadiense 2026. Fase: semifinal de vuelta.

semifinal de vuelta. Resultado de la ida: Vancouver Whitecaps 1-1 CF Montréal.

¿Dónde ver Montréal vs Vancouver ONLINE por streaming?

El encuentro se podrá seguir ONLINE y EN VIVO por OneSoccer.

El servicio requiere suscripción y será la opción para acompañar a Alexis en una noche que puede terminar con su primera clasificación a una final desde que aterrizó en CF Montréal.

Streaming: OneSoccer.

OneSoccer. Cobertura online: AlAireLibre.cl.

¿Qué necesita Alexis Sánchez para llegar a la final con Montréal?

CF Montréal debe ganar la revancha para avanzar directamente a la final del Campeonato Canadiense.

Como la ida terminó 1-1, cualquier triunfo en Stade Saputo entrega la clasificación. Si el marcador global continúa empatado una vez completados los 90 minutos, la semifinal irá a tiempo extra y, si la igualdad persiste, a lanzamientos penales.

El ganador jugará la final el 21 de octubre frente al vencedor de la otra semifinal entre Forge FC y Supra du Québec.

Además del título, existe otro premio importante: el campeón del Campeonato Canadiense obtendrá un cupo para la Concacaf Champions Cup 2027.

¿Cómo llega Alexis Sánchez al partido con Vancouver?

Alexis acumula siete partidos desde su llegada a CF Montréal, seis por la MLS y uno correspondiente al Campeonato Canadiense. Todavía busca su primer gol oficial con el club.

Precisamente frente a Vancouver estuvo cerca de estrenarse. En la semifinal de ida encontró la red, pero la jugada fue invalidada por fuera de juego.

Su llegada tampoco ha coincidido con un buen momento colectivo. Montréal viene de caer 1-0 ante Colorado Rapids, resultado que significó su cuarta derrota consecutiva en la MLS. Antes perdió contra Charlotte FC, Philadelphia Union e Inter Miami.

El Campeonato Canadiense aparece, por eso, como una historia distinta: una victoria este miércoles puede llevar al equipo a una final pese a su complicada campaña en la liga.

¿Cómo llega Vancouver a la semifinal contra Montréal?

Vancouver presenta el escenario opuesto. Los Whitecaps marchan en la parte alta de la Conferencia Oeste de la MLS y además llegan como cuatro veces campeones consecutivos del Campeonato Canadiense.

El conjunto de Vancouver busca una nueva final después de haber eliminado a Cavalry FC por un global de 5-2 en cuartos de final.

Para esta revancha tendrá, eso sí, bajas importantes. Thomas Müller aparece entre los jugadores no disponibles por lesión, junto a Ralph Priso-Mbongue, Ranko Veselinović, Kwasi Poku, Kenji Cabrera y Belal Halbouni.

CF Montréal, por su parte, tiene fuera por problemas físicos a Frankie Amaya y Josh-Duc Nteziryayo.

Formación de Montréal vs Vancouver

Las alineaciones oficiales se conocerán durante la previa, pero Alexis Sánchez vuelve a aparecer como una de las principales alternativas ofensivas de CF Montréal para una revancha en la que el equipo necesita ganar para instalarse en la final.

Philippe Eullaffroy tiene como base el equipo que viene utilizando en las últimas jornadas, con Prince Owusu como referencia de ataque y Alexis peleando por un lugar desde el inicio.

Probable formación de CF Montréal: Sébastian Breza; Fernando Álvarez, Jalen Neal, George Campbell; Dawid Bugaj, Samuel Piette, Nathan Saliba, Luca Petrasso; Dante Sealy, Alexis Sánchez y Prince Owusu. DT: Philippe Eullaffroy.

Probable formación de Vancouver Whitecaps: Yohei Takaoka; Tate Johnson, Tristan Blackmon, Mathías Laborda, Giuseppe Bovalina; Andrés Cubas, Sebastian Berhalter; Emmanuel Sabbi, Ryan Gauld, Ali Ahmed; Brian White. DT: Jesper Sørensen.

Vancouver tendrá además una ausencia de peso: Thomas Müller está fuera por lesión, por lo que no estará disponible para la definición en Stade Saputo.

¿Cómo está el historial entre Montréal y Vancouver?

Los enfrentamientos recientes muestran una ventaja para Vancouver. Según el registro, ambos clubes se han medido 20 veces, con 10 triunfos de Vancouver, siete de Montréal y tres empates.

También existe un antecedente directo en una definición: Vancouver derrotó 2-1 a Montréal en la final del Campeonato Canadiense 2023, justamente en BC Place.

Tres años después, Alexis Sánchez tiene la oportunidad de ayudar a Montréal a cambiar esa historia y regresar a una final que el club no disputa desde aquella temporada.