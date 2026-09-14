Datos Clave El partido: Barticciotto ingresó a los 61 minutos y dejó la cancha a los 84. El momento: era apenas su segundo encuentro desde su llegada a préstamo a Huracán. El antecedente: su etapa en Argentina ha estado marcada por distintas complicaciones físicas desde su arribo a Talleres.

Bruno Barticciotto volvió a encontrarse con un problema físico justo cuando intentaba sumar continuidad en Huracán. El chileno ingresó en el segundo tiempo ante Racing, pero apenas 23 minutos después tuvo que abandonar la cancha.

La imagen del atacante nacional dejando el césped con evidente frustración grafica el complejo presente que atraviesa al otro lado de la cordillera. Lo que asomaba como una inmejorable oportunidad para relanzar su carrera, recuperar confianza y dejar atrás su tormentoso historial médico, terminó convirtiéndose en un amargo revés.

¿Qué le pasó a Bruno Barticciotto en Huracán vs Racing?

El inconveniente del chileno se desató durante la victoria 2-1 de Huracán ante Racing en la novena fecha del Torneo Clausura.

Barticciotto ingresó a los 61 minutos, reemplazando a Juan Bisanz, justo cuando el marcador estaba igualado. Sin embargo, la acción duró muy poco: a los 84 minutos tuvo que retirarse por nuevas molestias físicas, abandonando el terreno de juego muy frustrado por las complicaciones.

Este era apenas su segundo compromiso con la camiseta del Globo, luego de haber sumado poco más de 20 minutos la semana pasada en el empate 1-1 frente a Belgrano.

#Huracán Lo de Bruno Barticciotto sería un DESGARRO en el sóleo.



Hay que tener en cuenta que este año Talleres lo llevó a Italia junto con parte del cuerpo médico para una interconsulta por sus reiteradas lesiones musculares.



Finalmente, el propio Barticciotto describió su… pic.twitter.com/3TfqX9FQzo — SoyQuemero (@SoyQuemeroTV) September 14, 2026

¿Cuántas lesiones ha tenido Bruno Barticciotto en Argentina?

El historial médico del ariete nacional se ha transformado en un muro difícil de saltar. Desde que concretó su arribo a Talleres en 2023, el jugador contabiliza un total de siete lesiones confirmadas en suelo trasandino.

Entre estos inconvenientes, Barticciotto ha sufrido varios desgarros, incluyendo uno que lo afectó a principios de este año. Esta seguidilla de infortunios explica por qué, previo a su cesión a Huracán, solo había logrado disputar seis encuentros en la presente temporada con el elenco cordobés.

¿Cuándo vuelve a jugar Huracán y cuál es su próximo rival?

A pesar del trago amargo para el delantero chileno, su equipo festejó un triunfo vital que estira un registro notable: el Globo solo ha perdido tres de sus últimos 23 partidos enfrentando a los denominados cinco grandes.

Para ratificar este tremendo momento y ver si Barticciotto logra recuperarse a tiempo, Huracán tendrá una nueva prueba de fuego en la próxima fecha. El elenco de Parque Patricios volverá a la cancha el próximo fin de semana, cuando deba visitar a River Plate en el Estadio Monumental.