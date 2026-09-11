Chapecoense e Internacional se enfrentan este sábado 12 de septiembre, en la Arena Condá, por la fecha 27 del Campeonato Brasileño.

El equipo de Guillermo Maripán llega golpeado por una racha de diez partidos sin triunfos en la competición, mientras la Chape intenta aprovechar su repunte reciente para meterse de lleno en la pelea por la permanencia.

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Previa del partido Chapecoense vs Internacional

Chapecoense todavía arrastra números bajos en el campeonato. El equipo suma apenas tres victorias en 25 partidos y tiene una de las defensas más castigadas de la competición.

El recorte reciente, sin embargo, muestra una versión más competitiva. La Chape ganó dos de sus últimas tres fechas y encontró una forma más directa de atacar cuando recupera la pelota.

Esa mejora apareció especialmente en los triunfos sobre São Paulo y Corinthians. Ante el equipo paulista, Chapecoense fue eficiente en las transiciones, aceleró con pocos pases y aprovechó los corredores para llegar con más claridad al área rival.

Marcinho ha ganado protagonismo en ese contexto. Sus apariciones ofensivas se transformaron en una de las principales armas del equipo, que marcó ocho goles en sus últimas cinco jornadas.

El problema sigue estando atrás. En ese mismo tramo, Chapecoense recibió nueve goles, una señal de que la reacción en ataque todavía no vino acompañada por una mejora defensiva sostenida.

La misión será repetir la intensidad reciente sin partirse demasiado. Contra un Internacional herido, pero con jugadores de calidad, cualquier pérdida de orden puede abrir el partido antes de tiempo.

Pronóstico Chapecoense vs Internacional / IconSport

Internacional llega a la Arena Condá en uno de sus momentos más delicados de la temporada. El Colorado suma cuatro empates y seis derrotas en sus últimos diez partidos del Brasileirão, una racha que lo convirtió en uno de los equipos más golpeados del returno.

La defensa es el principal foco de preocupación. En sus tres encuentros más recientes, el equipo recibió nueve goles, con fallas individuales, problemas de cobertura y dificultades para sostener ventajas o reaccionar después de quedar abajo.

Contra Santos, en la última fecha, esos errores fueron determinantes. Internacional quedó muy comprometido desde el primer tiempo y no logró encontrar una respuesta suficiente para cambiar el desarrollo del partido.

Paulo Pezzolano todavía busca una estructura estable. Las constantes modificaciones del segundo semestre han complicado la construcción de un modelo fijo, especialmente por los costados, donde el regreso de Alexandro Bernabei ofrece profundidad, pero también exige coberturas más precisas.

En ese escenario aparece Guillermo Maripán. El defensor chileno está proyectado como titular en una línea de cuatro, en un partido donde Internacional necesita más liderazgo, mejor lectura defensiva y mayor seguridad para no seguir concediendo con tanta facilidad.

Pese al mal momento, el Colorado tiene recursos para controlar tramos del encuentro. Alan Patrick y Johan Carbonero pueden marcar diferencias si reciben entre líneas, mientras que Antônio Sanabria busca mayor conexión ofensiva desde su llegada al plantel.

La duda es colectiva. Internacional debe demostrar que todavía puede transformar su superioridad individual en un rendimiento confiable, sobre todo ante una Chapecoense que llega con más confianza en el último tercio.

Rendimiento reciente

Brasileirão

Chapecoense:

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Internacional:

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Todas las competiciones

Chapecoense:

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Internacional:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Chapecoense vs Internacional / IconSport

Chapecoense perdió a Heitor, quien sufrió una lesión muscular en el muslo derecho durante la victoria sobre Corinthians.

Bruno Matias ingresó en su lugar en ese partido, aunque Everton aparece como una opción más natural para ocupar el lateral derecho. Por la izquierda, Bruno Pacheco vuelve tras cumplir suspensión y queda disponible para Rafael Lacerda.

En ataque, Marcinho llega en alza después de marcar dos veces en la última jornada. Giovanni Augusto sigue siendo una pieza importante en la creación, mientras Bolasie ganó espacio en la disputa con Maurício Garcez y Túlio Eduardo como alternativa ofensiva.

Internacional, por su parte, tendrá bajas sensibles. Matheus Bahia y Braian Aguirre deben cumplir suspensión, mientras que Victor Gabriel continúa suspendido por determinación del STJD.

Sergio Rochet, Allex, Kayky y Benjamin Arhin permanecen en el departamento médico.

La buena noticia para Paulo Pezzolano es el regreso de Alexandro Bernabei, quien amplía las opciones por el costado izquierdo. Su vuelta puede cambiar la estructura, ya sea como lateral en una línea de cuatro o como carrilero en un sistema con tres centrales.

Guillermo Maripán aparece proyectado como titular en la defensa colorada. El chileno tendría que formar junto a Gabriel Mercado en una última línea que llega muy exigida por los errores recientes y por la cantidad de goles recibidos en las últimas semanas.

En el ataque, Johan Carbonero lidera al equipo en el Brasileirão con seis goles. Antônio Sanabria, en tanto, todavía busca mayor peso dentro del funcionamiento ofensivo tras su llegada al club.

Posibles formaciones Chapecoense vs Internacional

Chapecoense:

Anderson; Everton, Kauan, Eduardo Doma, Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe, Giovanni Augusto; Marcinho, Túlio Eduardo, Maurício Garcez.

Entrenador: Rafael Lacerda.

Internacional:

Matheus Cunha; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Guillermo Maripán, Alexandro Bernabei; Rodrigo Villagra, Thiago Maia; Alan Patrick, Vitinho, Johan Carbonero; Antônio Sanabria.

Entrenador: Paulo Pezzolano.

Pronóstico Chapecoense vs Internacional

Nuestro pronóstico: Chapecoense 1-1 Internacional

El partido llega con los dos equipos presionados, aunque por caminos distintos. Chapecoense sigue complicada en la pelea por la permanencia, pero encontró una versión más competitiva en las últimas fechas y llega con mayor confianza en ataque.

Internacional tiene más jerarquía, pero su momento invita a la cautela. Diez partidos sin ganar en el Brasileirão, nueve goles recibidos en sus tres derrotas más recientes y una defensa demasiado expuesta reducen cualquier favoritismo previo.

La presencia de Guillermo Maripán puede ser importante para ordenar una última línea que necesita respuestas inmediatas. El chileno aparece como titular en un partido donde el Colorado no solo debe defender mejor, sino también recuperar seguridad en los duelos y en las coberturas.

Chapecoense tiene condiciones para atacar los espacios que deja el avance de los laterales colorados. Internacional, en cambio, debería manejar más posesión y generar a partir de Alan Patrick y Carbonero, aunque todavía debe demostrar que puede sostener ese dominio sin desordenarse atrás.

Por contexto, forma reciente y fragilidad defensiva de ambos, el pronóstico apunta a un empate con goles en la Arena Condá.