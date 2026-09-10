Datos Clave El antecedente: Córdova viajó al Maracaná en agosto para convencerlo personalmente. El motivo: Prefirió enfocarse en Flamengo, que juega cuartos de Libertadores esta semana. Su ausencia: No juega por Chile desde octubre de 2024, bajo Ricardo Gareca.

En agosto, Nicolás Córdova decidió jugarse una carta poco habitual: viajar hasta Brasil junto al gerente de selecciones, Felipe Correa, para presenciar un partido de Flamengo en el Maracaná y conversar cara a cara con Erick Pulgar. Según trascendió en ese momento, el volante “valoró el gesto” y quedó a la espera de definir su participación en la triple fecha de septiembre. Un mes después, la respuesta fue la misma de siempre: no.

La selección chilena entregó este jueves la nómina para los amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México, y entre las principales ausencias volvió a aparecer el nombre de Pulgar. El volante, figura habitual en Flamengo, decidió nuevamente no sumarse al proceso de Córdova.

Un patrón que se repite desde marzo

Este nuevo rechazo no es un hecho aislado. Pulgar ya se había restado de los amistosos de marzo alegando sobrecarga muscular, y en junio tampoco estuvo disponible por encontrarse en recuperación de una lesión.

En ambas ocasiones, el cuerpo técnico interpretó que el jugador estaba rehuyendo la convocatoria, lo que generó molestia interna. Pulgar no juega oficialmente por Chile desde octubre de 2024, cuando el técnico era Ricardo Gareca.

La razón que se maneja esta vez

A diferencia de otras ocasiones, en esta oportunidad el calendario de Flamengo no chocaba directamente con la fecha FIFA. El equipo disputa este jueves los cuartos de final de Copa Libertadores ante Independiente del Valle, en Ecuador, con la revancha programada para el 17 de septiembre en el Maracaná, y recibirá a Bragantino el día 20 por el Brasileirao. Pese a que las fechas no se cruzaban de forma directa con los compromisos de la Roja, Pulgar optó por quedarse enfocado en su club.

“El jugador fue convocado por Chile, pero optó por permanecer nuevamente en el Flamengo”, detalló el reportero brasileño Bruno Lemos. En la misma línea, el medio Coluna do Fla agregó: “Al igual que en las otras ocasiones, el volante prefirió enfocarse en el Flamengo y quedar fuera de la lista final de Nicolás Córdova”. Según se indicó, apenas el jugador supo que estaba entre los preseleccionados, se bajó de inmediato de la convocatoria.

Ahora, la incógnita es si Pulgar reconsiderará su postura de cara al inicio de las Clasificatorias, o si su distanciamiento continuará bajo el nuevo cuerpo técnico que eventualmente asuma en la Roja.