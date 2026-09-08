Datos Clave Maximiliano Gutiérrez se va: Desde Independiente a Dinamo de Moscú ¿Por cuánto?: Un monto de 7 millones de dólares ¿Cuánto recibe Huachipato?: Debería percibir 3,5 millones porque tiene el 50 por ciento del pase

Maximiliano Gutiérrez concretó su llegada a Dinamo de Moscú, varios días después de que el elenco ruso llegara a un acuerdo con Independiente por el traspaso del futbolista, quien llega a aumentar la presencia de chilenos en Europa, número que vuelve a tomar forma tras algunos años de escasez al respecto.

Según dio a conocer la periodista Andrea Hernández de TNT Sports, el jugador superó los exámenes médicos realizados en esta jornada, por lo que solo falta que el club haga el anuncio en sus canales oficiales.

¿Por cuánto tiempo llega Maximiliano Gutiérrez a Dinamo de Moscú?

Maximiliano Gutiérrez firmó un contrato por cinco temporadas en Dinamo de Moscú, cuadro que pagó 7 millones de euros a Independiente para quedarse con sus servicios, una de las cifras más altas por un jugador nacional en los últimos años.

Gutiérrez estuvo apenas seis meses en el Rojo de Avellaneda, elenco en el que deslumbró de inmediato tras ser fichado desde Huachipato en febrero pasado. Entonces, será el tercer club que defenderá el futbolista en este 2026.

¿Cuánto dinero le llega a Huachipato por el traspaso de Maximiliano Gutiérrez?

Huachipato es dueño del 50 por ciento del pase de Maximiliano Gutiérrez, por lo que se espera que lleguen 3,5 millones de dólares a las arcas de la escuadra siderúrgica.

Al respecto, el periodista Juan Cristóbal Guarello denunció hace un tiempo que a la escuadra acerera que no le llegará dinero porque ese porcentaje del pase pertenece al exdueño del club Victoriano Cerda, por lo que solo le llegará a la institución un monto menor por derechos de formación.