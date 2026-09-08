Datos Clave Partido: Crystal Palace vs Middlesbrough Horario: martes 8 de septiembre 15:45 horas de Chile Transmisión: Disney+ Premium

La rotación de Pierre Sage podría tener nombre y apellido chileno este martes. Crystal Palace recibe a Middlesbrough por la EFL Cup, y el desgaste físico que dejó el estreno en Premier League abre una chance real para que Darío Osorio sume sus primeros minutos como titular en Inglaterra.

El nacional venía debutar apenas días atrás, ingresando desde la banca en el tramo final del compromiso anterior. Ese debut, sumado al cansancio acumulado por el plantel, es justamente lo que podría inclinar la balanza a su favor para este segundo desafío.

¿Cuándo y a qué hora juega Crystal Palace vs Middlesbrough?

El compromiso está programado para este martes 8 de septiembre, a partir de las 15:45 horas de Chile, en Selhurst Park, por la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa.

¿Dónde ver en vivo el partido entre Crystal Palace y Middlesbrough?

En Chile, la señal será exclusiva de Disney+, disponible únicamente para quienes cuenten con el Plan Premium de la plataforma.

¿Será titular Darío Osorio ante Middlesbrough?

El entrenador francés fue claro al anticipar cambios: reconoció que buena parte del plantel llegó “muy cansado” tras el último compromiso y planteó la necesidad de recurrir a futbolistas con menos rodaje en la temporada, una descripción que calza directamente con el perfil de Osorio.

Así lo confirmó tras la victoria sobre Fulham, partido donde el chileno tuvo su debut oficial. Al ser un torneo de eliminación directa, este tipo de partidos suele ser el terreno preferido de los entrenadores para dar minutos a los refuerzos recién llegados.