D.C. United recibe a Columbus Crew este miércoles 9 de septiembre, a las 20:30 horas, por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS).

El visitante llega con el impulso de su triunfo 3-0 sobre Colorado Rapids, partido en el que Gonzalo Tapia ingresó desde el banco, marcó su primer gol con Columbus y además entregó una asistencia.

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Previa del partido D.C. United vs Columbus Crew

D.C. United llega a este partido con una deuda clara: no ha podido ganar en sus últimos encuentros y necesita transformar empates en puntos de mayor peso.

El equipo viene de igualar 0-0 ante FC Cincinnati y antes había firmado otro empate sin goles frente a LAFC. Esos resultados muestran cierta capacidad para competir desde el orden, pero también una dificultad evidente para generar ventajas sostenidas.

Antes de esa pequeña estabilización, D.C. United había perdido 3-1 contra Charlotte FC y 3-0 frente a New England Revolution, dos caídas que dejaron expuestas sus limitaciones defensivas.

En sus últimos seis partidos de MLS, el local registra cuatro empates y dos derrotas. No es una secuencia desastrosa desde la competitividad, pero sí insuficiente para un equipo que necesita salir de la zona incómoda y recuperar peso ofensivo.

La posible formación muestra a un D.C. United armado en 4-3-3, con Steven Johnson en el arco y una estructura que buscará sostenerse desde el mediocampo antes de acelerar por los costados.

Pronóstico D.C. United vs Columbus Crew / © Imago

Columbus Crew llega con una lectura más interesante de lo que su racha completa indica. El equipo venía golpeado por una serie de derrotas, pero logró cortar esa caída con un 3-0 sobre Colorado Rapids que cambió el ánimo antes de visitar a D.C. United.

Ese resultado tuvo además un foco chileno directo. Gonzalo Tapia entró en el segundo tiempo, cuando el partido todavía estaba 1-0, y terminó siendo decisivo para cerrar la goleada.

El ex Universidad Católica recibió dentro del área, definió con borde externo para anotar su primer gol con Columbus y luego habilitó a Taha Habroune en los descuentos. En apenas unos minutos, pasó de ser una alternativa de recambio a instalarse como una carta real para modificar partidos.

Su presente llega después de un tramo de poca continuidad entre River Plate y Sao Paulo, antes de aterrizar en la franquicia de Ohio en calidad de cedido. Por eso, su actuación ante Colorado no solo tuvo valor estadístico: también puede marcar un punto de partida en su nueva etapa.

Columbus sigue necesitando sumar para acercarse a la postemporada, pero el triunfo reciente dejó una señal que el cuerpo técnico puede aprovechar. Si Tapia vuelve a recibir minutos, aparece como una opción capaz de cambiar ritmo, atacar espacios y darle profundidad a un equipo que no siempre encontró respuestas en las últimas semanas.

El rival permite imaginar un partido abierto. D.C. United no gana, Columbus viene de reaccionar y ambos han mostrado problemas para sostener ventajas defensivas durante la temporada.

Rendimiento reciente

D.C. United, MLS:

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D.C. United, todas las competiciones:

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Columbus Crew, MLS:

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Columbus Crew, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico D.C. United vs Columbus Crew / © Imago

D.C. United aparece proyectado con un 4-3-3. Steven Johnson sería el arquero, con Kwang-Song Nono, Lucas Bartlett, Andre Dozzell y Kenji Kurokawa en la línea defensiva.

En el mediocampo estarían Brandon Servania, Matti Peltola y João Peglow, mientras que el ataque quedaría conformado por Louis Munteanu, Jackson Hopkins y Nathan Ordaz.

El local necesita mejorar su producción ofensiva. Viene de dos empates 0-0 y no ha logrado transformar sus tramos de orden defensivo en victorias.

Columbus Crew, por su parte, figura con un 4-4-2 en la captura. Patrick Schulte sería el arquero, con Brooks Lennon, Malte Amundsen, Sean Zawadzki y Steven Moreira en defensa.

En la mitad de la cancha aparecen Mohamed Farsi, Andrés Gomes, Taha Karumanchi y Santiago Rodríguez, mientras que Brian Méndez y Josef Martínez integrarían la dupla ofensiva.

Gonzalo Tapia no aparece proyectado como titular en esta formación probable, pero su actuación ante Colorado Rapids lo deja como una alternativa fuerte para el segundo tiempo. El chileno viene de marcar y asistir en la goleada 3-0, una actuación que incluso generó elogios dentro del plantel.

Sean Zawadzki destacó públicamente su impacto y lo definió como un futbolista capaz de entrar y marcar diferencias. Ese respaldo no garantiza titularidad inmediata, pero sí aumenta su peso dentro de la rotación ofensiva.

Posibles formaciones D.C. United vs Columbus Crew

D.C. United:

Steven Johnson; Kwang-Song Nono, Lucas Bartlett, Andre Dozzell, Kenji Kurokawa; Brandon Servania, Matti Peltola, João Peglow; Louis Munteanu, Jackson Hopkins, Nathan Ordaz.

Columbus Crew:

Patrick Schulte; Brooks Lennon, Malte Amundsen, Sean Zawadzki, Steven Moreira; Mohamed Farsi, Andrés Gomes, Taha Karumanchi, Santiago Rodríguez; Brian Méndez, Josef Martínez.

Pronóstico D.C. United vs Columbus Crew

Nuestro pronóstico: D.C. United 0-1 Columbus Crew

El partido se proyecta parejo, pero Columbus Crew llega con una señal de reacción más fuerte después de vencer 3-0 a Colorado Rapids. El triunfo no borra sus problemas previos, aunque sí cambia el escenario emocional antes de visitar a un rival que lleva varias fechas sin ganar.

D.C. United puede competir desde el orden y viene de dos empates sin goles, pero su falta de peso ofensivo reduce margen frente a un Columbus que encontró una nueva respuesta desde el banco.

La aparición de Gonzalo Tapia no obliga a cambiar toda la lectura táctica, porque no aparece como titular probable. Pero sí suma un elemento importante: el chileno acaba de demostrar que puede resolver en pocos minutos, algo clave en un partido que puede definirse por detalles.

El modelo estadístico también favorece a Columbus Crew y ubica el 0-1 como marcador más probable. Por eso, el pronóstico apunta a una victoria visitante ajustada, con un partido cerrado y una posible incidencia fuerte de las variantes ofensivas.