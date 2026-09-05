La Liga – 2026/2027 DÍA DE PARTIDO 4 Sevilla No Comenzado Estadio RCDE – Cornella de Llobregat Espanyol

Sevilla buscará sumar su tercera victoria de la campaña en La Liga cuando continúe su temporada este domingo por la tarde como visitante ante Espanyol.

El equipo andaluz llega al partido después de una derrota 3-1 frente a Atlético de Madrid, mientras que Espanyol viene de perder su segundo encuentro consecutivo, tras caer 2-1 ante Real Sociedad.

Previa del partido Espanyol vs Sevilla

Espanyol comenzó su temporada 2026-27 de La Liga con una victoria 3-0 sobre Levante, pero perdió por la mínima en sus dos partidos siguientes, cayendo 2-1 ante Real Madrid y Real Sociedad.

El equipo catalán ocupa actualmente el puesto 12 de la tabla, con tres puntos en tres partidos, y solo ha ganado uno de sus últimos 14 encuentros ante Sevilla. Ese triunfo, además, llegó como local la temporada pasada.

Espanyol realizó siete fichajes durante el mercado de verano, siendo Alex Calatrava el más importante de ellos. Bryan Zaragoza, cedido desde Bayern Munich, también fue una de las incorporaciones más destacadas.

El equipo de Manolo González terminó 11° en la máxima categoría española la temporada pasada, aunque en la primera mitad de la campaña tuvo señales de posible candidato a Champions League. Su caída de rendimiento en la segunda parte del curso lo terminó empujando hacia la zona media de la clasificación.

Las últimas cuatro victorias de Espanyol sobre Sevilla llegaron como local, y el conjunto catalán estará decidido a evitar una tercera derrota consecutiva en La Liga.

Pronóstico Espanyol vs Sevilla / © Imago

Sevilla inició la temporada 2026-27 de La Liga con una victoria 2-1 sobre Rayo Vallecano, antes de conseguir un triunfo 3-1 como visitante frente a Athletic Bilbao el 22 de agosto.

Sin embargo, Los Nervionenses llegan a este partido después de una derrota, tras caer 3-1 ante Atlético de Madrid el 29 de agosto, por lo que buscarán recuperarse en esta visita.

Los seis puntos en tres partidos representan un buen arranque para el equipo de Luis García Plaza, que intentará mejorar el puesto 13 conseguido la temporada pasada.

Sevilla cerró el mercado de verano con 10 fichajes. El más importante fue Robbie Ure, delantero de 22 años que llegó procedente del fútbol sueco.

Los Nervionenses también generaron ingresos importantes mediante ventas de jugadores durante la ventana, con las salidas de Akor Adams, Juanlu Sánchez y Oso entre los movimientos más relevantes.

Rendimiento reciente

Espanyol, La Liga:

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Sevilla, La Liga:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Espanyol vs Sevilla / © Imago

Espanyol no podrá contar con Javi Puado ni Kike García por lesión este domingo.

Sin embargo, Leandro Cabrera vuelve a estar disponible después de cumplir una suspensión, y se espera que el defensor regrese directamente al once titular.

Roberto Fernández ha marcado tres goles en tres apariciones esta temporada, por lo que el atacante de 24 años debería mantenerse en el último tercio del campo para Espanyol.

Sevilla, en tanto, deberá evaluar hasta último momento a Rubén Vargas, quien sufrió un golpe, aunque el resto del plantel visitante llega en buenas condiciones para el partido.

Los Nervionenses ya han tenido seis goleadores distintos en la máxima categoría española esta temporada, aunque Robbie Ure todavía espera estrenarse oficialmente con su nuevo club.

No se esperan demasiadas sorpresas en el equipo de Sevilla para este encuentro. Jon Guridi y Gabriel Suazo volverían a estar entre los titulares este fin de semana.

El lateral chileno aparece proyectado desde el inicio en la banda izquierda, en un partido importante para un Sevilla que busca recuperar impulso después de la derrota ante Atlético de Madrid.

Posibles formaciones Espanyol vs Sevilla

Espanyol:

Dmitrović; El Hilali, Núñez, Cabrera, Hinojo; Zárate, Expósito; Cala, Hernández, Dolan; Fernández

Sevilla:

Vlachodimos; Iglesias, Castrín, Salas, Gabriel Suazo; Kochorashvili, Agoumé; Sierra, Guridi, Fernández; Ure

Pronóstico Espanyol vs Sevilla

Nuestro pronóstico: Espanyol 2-2 Sevilla

Ambos equipos tienen bastante calidad en el último tercio del campo, por lo que se proyecta un partido entretenido, abierto y con opciones en las dos áreas.

Espanyol necesita cortar una racha de dos derrotas consecutivas y suele competir mejor ante Sevilla cuando juega en casa. El visitante, por su parte, empezó bien la temporada pese al tropiezo contra Atlético de Madrid y tiene argumentos ofensivos para llevar peligro.

Con Gabriel Suazo proyectado como titular y Sevilla buscando volver a ganar fuera de casa, el pronóstico apunta a un empate con goles, en un partido de ritmo alto y reparto de puntos.