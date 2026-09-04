Liga Profesional de Fútbol – 2026 DÍA DE PARTIDO 8 Argentinos Juniors No Comenzado Claudio Chiqui Tapia Stadium – Capital Federal Barracas Central

Barracas Central recibe a Argentinos Juniors este lunes 7 de septiembre, a las 18:00 horas de Chile, en el estadio Claudio Chiqui Tapia, por la octava fecha del Torneo Clausura 2026.

El equipo visitante llega con mejor impulso después de vencer a Aldosivi, mientras que el local buscará volver al triunfo en casa tras empatar en la jornada anterior. En el Bicho, Brayan Cortés aparece proyectado como titular en el arco.

Previa del partido Barracas Central vs Argentinos Juniors

Barracas Central llega a este partido con la necesidad de cortar una racha negativa que lo sacó de los puestos de playoffs en la Zona B. El Guapo había comenzado como uno de los animadores del torneo, pero sus últimos resultados le quitaron margen en una zona cada vez más apretada.

En la jornada anterior, el equipo igualó 0-0 ante Tigre y cortó una serie de cuatro derrotas consecutivas. Antes de ese empate, había perdido 1-2 contra Platense, 0-1 frente a Rosario Central y 0-2 ante Gimnasia La Plata.

La secuencia reciente deja una lectura clara: Barracas ha tenido dificultades para transformar sus partidos en victorias y, además, recibió goles en tres de sus últimos cuatro encuentros sin ganar.

Dentro de ese contexto, el equipo necesita hacerse fuerte en el Claudio Chiqui Tapia, donde buscará recuperar terreno y volver a meterse en la pelea por la clasificación.

Los jugadores a seguir en el local son Facundo Bruera, Gonzalo Maroni y Rodrigo Insúa, nombres que pueden pesar en un partido que se perfila cerrado y con poco margen para el error.

Pronóstico Barracas Central vs Argentinos Juniors / © Imago

Argentinos Juniors, en cambio, llega con los ánimos arriba después de ganarle 2-1 a Aldosivi. El equipo de Nicolás Diez sostiene un andar más sólido y aparece como uno de los mejores ubicados en la pelea de la Zona B.

El Bicho ganó tres de sus últimos cinco partidos, con triunfos ante Aldosivi, Racing Club y Belgrano, además de un empate 1-1 con Lanús y una derrota 0-2 ante River Plate.

Ese tramo muestra a un equipo competitivo ante rivales de distinto perfil, con una dinámica más estable que la de Barracas y con argumentos para sostener su candidatura en el Clausura.

En el visitante, Brayan Cortés aparece como una de las presencias relevantes para el público chileno. El arquero está proyectado como titular en Argentinos Juniors, en un partido donde el equipo buscará mantener su mejor momento y sumar fuera de casa.

El antecedente más reciente entre ambos corresponde al Torneo Apertura, cuando empataron 1-1 en el estadio Diego Armando Maradona. Rodrigo Insúa puso en ventaja a Barracas Central y Ryoga Kida igualó sobre la hora para Argentinos Juniors.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Leandro Rey Hilfer.

Rendimiento reciente

Barracas Central, Torneo Clausura:

➖❌❌❌✅✅

Barracas Central, todas las competiciones:

➖❌❌❌✅✅

Argentinos Juniors, Torneo Clausura:

✅➖❌✅✅✅

Argentinos Juniors, todas las competiciones:

✅➖❌✅✅✅

Noticias de los equipos

Pronóstico Barracas Central vs Argentinos Juniors / © Imago

Barracas Central aparece proyectado con una estructura 5-3-2, una disposición que puede priorizar la protección del área, el orden defensivo y las transiciones rápidas hacia Facundo Bruera y Norberto Briasco.

Marcelo Miño figura como arquero titular, con una línea de cinco defensores compuesta por Yonatthan Rak, Nicolás De Martini, Kevin Jappert, Elías Pereyra y Damián Martínez.

En el mediocampo, Dardo Miloc, Iván Tapia y Tomás Porra aparecen como las principales piezas para sostener el bloque y conectar con los dos atacantes.

En Argentinos Juniors, Brayan Cortés está proyectado desde el inicio en el arco. El chileno aparece como titular en una formación 4-4-2, con Franco Vázquez, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto y Kevin Coronel en la línea defensiva.

El mediocampo estaría compuesto por Facundo Gutiérrez, Nicolás Oroz, Alan Lescano y Hernán López, mientras que Gastón Verón y Tomás Molina asoman como dupla ofensiva.

Iván Morales también es un nombre chileno a considerar dentro del radar de Argentinos Juniors, aunque no aparece en la formación probable entregada para esta previa.

Las alineaciones definitivas deberán revisarse antes del partido, especialmente por el peso que pueden tener los cambios de última hora en mercados de goles, tarjetas y rendimiento individual.

Posibles formaciones Barracas Central vs Argentinos Juniors

Barracas Central:

Marcelo Miño; Yonatthan Rak, Nicolás De Martini, Kevin Jappert, Elías Pereyra, Damián Martínez; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco, Facundo Bruera.

Argentinos Juniors:

Brayan Cortés; Franco Vázquez, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto, Kevin Coronel; Facundo Gutiérrez, Nicolás Oroz, Alan Lescano, Hernán López; Gastón Verón, Tomás Molina.

Pronóstico Barracas Central vs Argentinos Juniors

Nuestro pronóstico: Barracas Central 0-1 Argentinos Juniors

La inclinación previa favorece a Argentinos Juniors con protección al empate. El visitante ganó tres de sus últimos cinco partidos, incluyendo victorias ante Aldosivi, Racing Club y Belgrano, mientras Barracas Central acumula cuatro encuentros sin ganar.

Ese contraste convierte al Bicho en la referencia más sólida del análisis, aunque no se trata de un pronóstico para asumir sin matices.

Barracas jugará como local y su estructura 5-3-2 puede llevar el partido hacia un escenario físico, de espacios reducidos y con margen limitado para el error. Por eso, el empate sigue siendo un riesgo real dentro del análisis.

Aun así, el mejor presente de Argentinos, la solidez que proyecta con Brayan Cortés en el arco y la capacidad de competir ante rivales exigentes inclinan el pronóstico hacia una victoria visitante por margen mínimo.