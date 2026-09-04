Datos Clave La renovación: Orenburg extendió su contrato hasta junio de 2030. Su presente en cancha: No ha sido convocado en nueve partidos oficiales consecutivos. El antecedente con Colo Colo: Su regreso al club se cayó en julio por no destrabar su salida de Rusia.

Jordhy Thompson lleva nueve partidos oficiales consecutivos sin ser convocado por el Orenburg FC, tras presentarse tarde a la pretemporada y protagonizar una polémica extradeportiva que trascendió a la prensa. Pese a ese complicado presente en cancha, el club decidió respaldarlo con una renovación hasta 2030.

Orenburg hizo oficial este viernes la extensión del contrato del delantero chileno de 22 años, formado en las divisiones inferiores de Colo Colo, asegurando su continuidad en el fútbol ruso pese al momento que atraviesa fuera de las canchas.

El mensaje de Thompson tras la renovación

El propio jugador ofreció disculpas al club y a la hinchada al momento de firmar el nuevo vínculo: “Estoy muy contento de que el club me haya dado la oportunidad de representar estos colores hasta el 2030. Me disculpo por mi ausencia, me doy cuenta de toda la responsabilidad que reside en mí ante el equipo y ustedes. Ahora voy a trabajar el doble de duro para empezar a ayudar al equipo y traerle beneficios”, expresó Thompson al cerrar el acuerdo.

El intento de regreso a Colo Colo que no prosperó

Thompson había mostrado en varias ocasiones su deseo de volver a vestir la camiseta del Cacique, club en el que se formó antes de partir a Rusia en 2024. En julio pasado incluso se reunió con Aníbal Mosa en el Estadio Monumental para intentar destrabar su salida, pero las negociaciones con Orenburg no prosperaron y el jugador debió regresar al fútbol ruso sin poder concretar el fichaje. De hecho trascendió que el motivo por el que su regreso no prosperó, fue por líos extrafutbolísticos relacionados con alcohol y violencia.

Con la renovación ya firmada, el delantero podría volver a las citaciones este sábado 6 de septiembre, cuando el Orenburg enfrente a Akron por la Premier League rusa.