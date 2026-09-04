Datos Clave El nuevo club: Real Estelí, segundo en la Primera División de Nicaragua con 16 puntos. Su salida de Guatemala: Dejó Comunicaciones tras solo 7 de 18 puntos posibles en el Apertura. Su historia en Nicaragua: Dirigió a la selección mayor entre 2022 y 2025.

A solo cuatro días de confirmarse su salida de Comunicaciones FC, Marco Antonio Figueroa ya tiene nuevo club. El “Fantasma” firmó como técnico del Real Estelí, en un movimiento de mercado que contrasta con el complicado cierre que tuvo en Guatemala.

Su salida de Comunicaciones se produjo tras un arranque de temporada muy pobre: apenas 7 de 18 puntos posibles en el Torneo Apertura 2026, dejando al club fuera de los puestos de clasificación y con una novena posición que precipitó la salida de mutuo acuerdo, confirmada tras la derrota en el clásico ante Municipal.

El anuncio oficial del Real Estelí

“La Junta Directiva del Real Estelí FC informa que el profesor Marco Antonio Figueroa se integra oficialmente a nuestra institución como nuevo director técnico del primer equipo”, anunció el club a través de sus redes sociales.

“El profesor Marco Antonio Figueroa iniciará esta nueva etapa al frente del plantel a partir del próximo lunes, asumiendo la conducción deportiva del equipo y comenzando de inmediato la planificación de los próximos compromisos”, agregó el comunicado.

Un regreso a un país que ya conoce bien

El estratega chileno vuelve así al fútbol nicaragüense, país donde previamente dirigió a la selección absoluta entre 2022 y 2025. Su salida de ese cargo se dio tras no conseguir la clasificación al Mundial 2026.

“Su incorporación responde al compromiso de nuestra institución de continuar fortaleciendo el proyecto deportivo, con la firme convicción de mantener al Real Estelí FC como protagonista y seguir trabajando por alcanzar los objetivos trazados tanto a nivel nacional como internacional”, agregó el club.

Figueroa llegará en reemplazo del argentino Diego Martín Vázquez, cesado tras la eliminación del equipo en la Copa Centroamericana. El Real Estelí marcha segundo en la tabla de la Primera División de Nicaragua, con 16 puntos, a solo tres del líder Managua.