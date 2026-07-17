Datos Clave Se vuelve a candidatear: Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, actual DT del Comunicaciones de Guatemala, reconoció públicamente que tiene una cláusula de salida lista para asumir en Chile. Grave denuncia: El entrenador acusó que las decisiones en la ANFP están secuestradas por representantes y promotores que imponen a los técnicos. Portazo a los extranjeros: Figueroa exigió que el próximo estratega sea chileno, descartando de plano nombres que rondan en Quilín, como el de Sebastián Beccacece.

La silla más caliente del fútbol chileno sigue sin dueño. Mientras la directiva de la ANFP aguarda por un casi imposible “sí” de Manuel Pellegrini, las horas pasan y la incertidumbre crece en Juan Pinto Durán. En medio de este vacío de poder, un viejo conocido de nuestro balompié decidió romper el silencio.

Se trata de Marco Antonio Figueroa. El siempre polémico “Fantasma”, exentrenador de Universidad Católica, Universidad de Chile y Cobreloa, concedió una entrevista al portal Bolavip donde no se guardó absolutamente nada: confirmó su deseo de tomar el mando de La Roja y aprovechó de destapar lo que, a su juicio, es el gran cáncer del fútbol nacional.

Candidatos DT de La Roja: ¿Quién es el técnico que exige la banca?

Actualmente radicado en Centroamérica dirigiendo al Comunicaciones, Figueroa fue tajante al confirmar que su regreso a Chile es completamente viable si desde Quilín levantan el teléfono.

El estratega delineó el perfil que necesita la Selección y, fiel a su estilo, se apuntó a sí mismo como el candidato perfecto. “Yo la verdad lo dije muy claro, tengo un contrato con una cláusula de salida en Comunicaciones. Siempre lo he dicho: cuando Chile se dé cuenta de que necesita un técnico trabajador, que conozca el medio, que vaya, que tenga buena conexión con los técnicos de todos los equipos y llegada con las divisiones menores para hacer un trabajo de cuatro años… ese es el idóneo”, disparó con total seguridad.

Pero su candidatura no vino sola. Figueroa exigió un técnico de terreno que recorra el país de norte a sur, criticando la comodidad de los últimos procesos: “Tiene que haber un técnico que conozca todo, que pueda ir a El Salvador, que pueda ir a Calama, que pueda ir al sur, que pueda ir a todos lados. No que se centralice, no que solamente los partidos en el Estadio Nacional o en el Estadio Monumental sean pago para que le saquen la foto”.

Crisis en la ANFP: ¿Quién elige realmente al entrenador de Chile?

El punto más álgido de la declaración del “Fantasma” llegó al analizar quién toma verdaderamente las decisiones en el fútbol chileno. Sin pelos en la lengua, el entrenador acusó que la banca de La Roja tiene nombre y apellido, pero no por méritos deportivos, sino comerciales.

“Esperemos que dentro de ese directorio no esté el mismo promotor que está siempre, porque ese va a ser el técnico”, denunció Figueroa, agregando que “eso lo he dicho mil veces y lo sabe todo Chile, que hay un promotor que pone a los técnicos en la selección porque eso guía a sus jugadores. Mientras no ordenen eso y cambien un poquito lo que han hecho mal durante 12 años, el fútbol chileno va a seguir en lo mismo”.

¿Sebastián Beccacece a La Roja?: El portazo a los extranjeros

Finalmente, al ser consultado sobre la eterna sombra de Marcelo Bielsa o la reciente irrupción de nombres como Sebastián Beccacece en la órbita de La Roja, Figueroa fue categórico al cerrarles la puerta en la cara a los técnicos foráneos.

“Creo que en este momento lo que necesita Chile es un técnico nacional. No se olviden cómo salieron algunos personajes del fútbol chileno. No es el momento de un técnico extranjero. Chile necesita empezar de cero un proyecto con los jugadores jóvenes que tienen, porque son muy pocos los jugadores mayores que tienen como para competir”, explicó el DT.

Para cerrar, el “Fantasma” le dio un crudo baño de realidad a los hinchas respecto al nivel actual del “Equipo de Todos”: “Chile tiene que tener una selección que compita a nivel sudamericano, porque a nivel internacional están muy lejos. Tienen que competir para clasificar al mundial contra Venezuela, contra Perú, contra Bolivia. No estén pensando en competir a nivel de Francia o España, porque no nos va a dar hasta que encontremos una nueva generación”.

En resumen

Marco Antonio “Fantasma” Figueroa se postuló públicamente como el candidato “idóneo” para asumir la banca de la Selección Chilena, revelando que posee una cláusula de salida en Guatemala. El histórico DT nacional aprovechó la instancia para exigir que el próximo entrenador sea chileno (descartando opciones como Beccacece) y lanzó una durísima acusación contra la ANFP, asegurando que un “promotor” es quien realmente impone a los técnicos en La Roja por intereses comerciales.

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