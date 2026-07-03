Datos Clave Pesimista: Jorge Yunge, secretario general de la ANFP, dice que “ningún DT serio va a venir” La razón: La Federación de Fútbol de Chile se formará este año, pero en 2027 habrá elecciones Hay un candidato de renombre: Manuel Pellegrini, quien clasificó con el Betis a la Champions

La Selección Chilena sigue sin director técnico y desde la ANFP no son muy optimistas de cara a la posibilidad de que llegue un buen nombre, debido a la separación de este organismo con la Federación de Fútbol de Chile, lo que se va a producir en los próximos meses.

Así lo manifestó Jorge Yunge, secretario general del organismo y brazo derecho de Pablo Milad. En diálogo con La Tercera entregó un punto fundamental por el que considera que ningún estratega de renombre vendrá a nuestro país.

¿Por qué ningún DT de renombre vendría a La Roja?

Para Jorge Yunge el motivo es que luego de formarse de forma independiente la Federación, en un año más habría elecciones, lo que alejará a cualquier DT de La Roja: “Es difícil traer a alguien de renombre, porque ese técnico difícilmente aceptará sin saber quién va a ser su jefe o su socio durante los próximos cuatro años“.

“Ningún técnico serio, bueno, profesional, que queramos para la Roja, va a venir. Y ya se vienen los amistosos de fin de año y las Eliminatorias el próximo año”, añadió en el citado medio.

La Selección Chilena actualmente es dirigida de forma interina por Nicolás Córdova, quien en poco menos de un año de gestión ha tenido que lidiar con irregulares resultados.

¿Qué nombres suenan para DT de La Roja?

Hay varios nombres que han sonado para hacerse cargo de La Roja, aunque algunos ya han sido descartados: