Datos Clave Segundo amistoso confirmado: Chile enfrentará a México el martes 6 de octubre en el Los Angeles Memorial Coliseum. Gira por Norteamérica: La Roja también jugará contra Canadá el sábado 26 de septiembre en el BMO Field de Toronto. Historial desfavorable: México lidera los enfrentamientos ante Chile con 15 triunfos contra 12, además de cinco empates.

La Roja confirmó a México como su segundo rival para la gira que realizará por Norteamérica durante septiembre y octubre. El partido se disputará el martes 6 de octubre en el Los Angeles Memorial Coliseum, recinto ubicado en California, mientras el horario será anunciado durante los próximos días.

El compromiso se suma al amistoso que Chile jugará ante Canadá el sábado 26 de septiembre en el BMO Field de Toronto. Así, el combinado nacional tendrá dos exigentes pruebas frente a selecciones que participaron en el Mundial 2026, como parte de la preparación del nuevo proceso rumbo al Mundial 2030.

¿Cuándo y dónde juega Chile vs México?

Chile enfrentará a México el martes 6 de octubre en el Los Angeles Memorial Coliseum de California. La Federación de Fútbol de Chile confirmó el amistoso a través de las redes sociales de La Roja, aunque el horario todavía está pendiente.

El duelo será la segunda estación de la gira norteamericana. Diez días antes, el sábado 26 de septiembre, la selección chilena visitará a Canadá en el BMO Field de Toronto.

Canadá viene de completar su mejor actuación histórica en una Copa del Mundo, luego de avanzar hasta los octavos de final del Mundial 2026. México, en tanto, representará otra prueba de alto nivel para un equipo chileno que busca recuperar terreno internacional y comenzar a construir su camino hacia las próximas Eliminatorias.

La programación televisiva y las plataformas encargadas de transmitir ambos encuentros deberán ser informadas más adelante.

¡La Roja 🇨🇱 se medirá ante México 🇲🇽 en Estados Unidos! 💪⚽️



✅ Amistoso internacional confirmado válido por la Fecha FIFA de octubre.



🗓️ Martes 6 de octubre.

🏟️ Los Angeles Memorial Coliseum, EE.UU.

🕒 Horario por confirmar.#VamosLaRoja pic.twitter.com/spSCxsXTHi — Selección Chilena (@LaRoja) July 30, 2026

¿Cuál es el historial entre Chile y México?

Chile y México se han enfrentado en 32 partidos clase A, con ventaja para el conjunto azteca. México registra 15 triunfos, La Roja suma 12 victorias y los cinco encuentros restantes terminaron empatados.

El balance goleador, sin embargo, favorece al combinado nacional: Chile anotó 41 tantos y recibió 36. El último enfrentamiento se disputó el 9 de diciembre de 2021 en Austin y terminó igualado 2-2.

El antecedente más recordado se produjo en los cuartos de final de la Copa América Centenario 2016. En aquella oportunidad, Chile goleó 7-0 a México en Santa Clara, con cuatro tantos de Eduardo Vargas, dos de Edson Puch y uno de Alexis Sánchez.

Precisamente Vargas es el máximo goleador chileno en este enfrentamiento, con cinco anotaciones. Arturo Vidal aparece más atrás con tres, mientras que Nicolás Castillo y Edson Puch marcaron dos cada uno.

El próximo amistoso también traerá buenos recuerdos para La Roja en Los Ángeles. En marzo de 1995, Chile venció 2-1 a México en esa ciudad, en uno de los 16 cruces disputados entre ambas selecciones en cancha neutral.