Datos Clave La filtración: El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, adelantó que la Copa del Mundo del Centenario aumentará su número de participantes y se jugará con 64 selecciones. Vía libre: Argentina, Uruguay y Paraguay ya aseguraron su boleto directo al ser las sedes de los partidos inaugurales, despejando parte de la ruta en Sudamérica. La ruta de La Roja: Con tres potencias ya clasificadas y el aumento de cupos, Chile luchará contra solo seis selecciones por los pasajes restantes, enfrentando el proceso con el mayor margen de error de la historia.

El Mundial 2026 ya es historia tras la coronación de España ante Argentina en Nueva York. Tras el cierre del telón, los hinchas del fútbol y, especialmente, los seguidores de la Selección Chilena —que arrastran el dolor de quedar fuera de las últimas tres citas planetarias— ya miran hacia el horizonte.

La próxima edición será histórica: celebrará el Centenario de la Copa del Mundo (1930-2030), se jugará en tres continentes y traerá consigo una profunda reestructuración en el sistema de clasificación sudamericano.

En esta guía definitiva, te explicamos todo lo que debes saber sobre el Mundial 2030 y el camino que deberá recorrer La Roja para volver a la máxima cita del fútbol.

¿Cuáles son los países sedes del Mundial 2030?

A diferencia de las ediciones tradicionales, la Copa del Mundo 2030 tendrá una dimensión geográfica sin precedentes al distribuirse en seis países a través de tres continentes (Europa, África y Sudamérica):

Sedes principales: España, Portugal y Marruecos albergarán la ceremonia de apertura principal, la mayor parte de la fase de grupos y las rondas de eliminación directa hasta la gran final.

España, Portugal y Marruecos albergarán la ceremonia de apertura principal, la mayor parte de la fase de grupos y las rondas de eliminación directa hasta la gran final. Sedes conmemorativas (Sudamérica): Como homenaje a los 100 años del primer Mundial, Argentina, Uruguay y Paraguay recibirán un partido inaugural cada uno. Estos encuentros se jugarán en el Estadio Monumental (Buenos Aires), el Centenario (Montevideo) y el Defensores del Chaco (Asunción).

¿Cuántos equipos jugarán la Copa del Mundo 2030?

Aunque la FIFA había aumentado los participantes a 48 selecciones para la edición de 2026, una reciente filtración indicó que el torneo crecerá aún más.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, reveló la noticia tras la final en Nueva Jersey. “¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay. Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos“, publicó en su cuenta de X.

Aunque la FIFA debe ratificar oficialmente esta medida de 64 selecciones en 2027, el aumento de participantes impactará directamente en la cantidad de cupos disponibles para las clasificatorias.

¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos pic.twitter.com/ocIjHYCN5f — Alejandro Domínguez (@agdws) July 20, 2026

¿Cómo será el formato de las Eliminatorias Sudamericanas 2027?

Pese a los cambios en el Mundial, el formato de las Clasificatorias de la Conmebol no sufrirá alteraciones en su estructura. Las diez selecciones sudamericanas competirán bajo el tradicional sistema de todos contra todos en 18 fechas (partidos de ida y vuelta).

El proceso clasificatorio iniciaría en marzo de 2027. Según proyecciones del calendario, Chile debutaría en esta primera doble jornada visitando a la selección de Uruguay. Como aliciente extra, este proceso también definirá a los ocho equipos sudamericanos que participarán en la nueva Nations League conjunta con la UEFA.

¿Cuántos cupos tiene la Conmebol y qué necesita Chile para clasificar?

El gran beneficio de la localía sudamericana es que Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen su clasificación asegurada automáticamente como países anfitriones de los duelos conmemorativos. Sin embargo, participarán igualmente en las Eliminatorias para cumplir con el calendario.

Esto cambia por completo el panorama para la Selección Chilena. Sin contar a los tres clasificados directos, quedarán siete países (Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela) compitiendo por los boletos restantes de la Conmebol.

Para lograr el ansiado retorno al Mundial tras ausentarse en 2018, 2022 y 2026, La Roja necesita cumplir con uno de estos dos escenarios:

Clasificación Directa: Chile deberá finalizar el proceso ubicándose entre los mejores de los países “no anfitriones”. Con los cupos extra que otorgaría el torneo de 64 equipos, se estima que Sudamérica tendrá unos tres boletos y medio adicionales. Para clasificar directo, La Roja tendrá que superar en la tabla de posiciones al menos a tres de sus seis rivales directos. El Repechaje: Si el equipo nacional no logra asegurar los puestos de avanzada, la última vía de escape será finalizar en el escalón que otorgue el acceso a la repesca intercontinental.

El margen de error será el más amplio en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas. El gran objetivo de Chile será aprovechar esta histórica apertura de cupos para romper la sequía y decir presente en el Mundial del Centenario.

Calendario del Mundial 2030: ¿Cómo funcionarán el fixture y los viajes entre continentes?

El calendario de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2030 se adaptará de manera única para proporcionar días adicionales y adecuados de descanso. El objetivo es que los equipos involucrados en los juegos de Celebración del Centenario viajen, se adapten y se preparen sin desventajas deportivas.

El fixture previsto proporcionará aproximadamente de 11 a 12 días para viajar y descansar antes del segundo partido de los seis equipos que jugarán en Sudamérica, y de cinco a seis días para los oponentes restantes. Para lograr esto, los tres partidos disputados en Sudamérica se adelantarán a los duelos inaugurales oficiales en Marruecos, Portugal y España.

El siguiente resumen ilustra las fechas relevantes de cómo se logrará la logística:

8-9 de junio de 2030: Celebración del Centenario y los primeros partidos de Uruguay (en Montevideo), Argentina y Paraguay.

Celebración del Centenario y los primeros partidos de Uruguay (en Montevideo), Argentina y Paraguay. 13-14 de junio de 2030: Ceremonia de apertura y partido inaugural oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2030.

Ceremonia de apertura y partido inaugural oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2030. 15-16 de junio de 2030: Primeros partidos de los otros equipos de los grupos de Argentina, Uruguay y Paraguay.

Primeros partidos de los otros equipos de los grupos de Argentina, Uruguay y Paraguay. 21-22 de junio de 2030: Segundo partido de todos los equipos de los grupos que integren Uruguay, Argentina y Paraguay.

Segundo partido de todos los equipos de los grupos que integren Uruguay, Argentina y Paraguay. Domingo 21 de julio de 2030: Final de la Copa Mundial de la FIFA.

Todos los ajustes necesarios se lograrán dentro del marco del Calendario Internacional de Partidos existente, por lo que el período de liberación total permanecerá sin cambios en comparación con el Mundial 2026. En consecuencia, no habrá una carga adicional para los equipos, jugadores o clubes.

En términos de los aficionados, la FIFA destacó que estos tres duelos en Sudamérica ofrecerán a los seguidores de la región la oportunidad de asistir a los partidos del torneo en casa, evitando los masivos traslados a Europa y/o África.

Sedes y estadios del Mundial 2030: ¿Cómo se repartirán los partidos?

La organización del Mundial 2030 contempla una distribución inédita, dividiendo la competencia entre los duelos conmemorativos en Sudamérica y el desarrollo principal del torneo en Europa y África.

Los partidos del Centenario en Sudamérica

La región recibirá tres encuentros en total, los cuales darán el puntapié inicial histórico a la competencia:

Uruguay (1 partido): El legendario estadio Centenario de Montevideo fue señalado por la FIFA como el escenario central de la celebración por los cien años del primer Mundial.

El legendario estadio fue señalado por la FIFA como el escenario central de la celebración por los cien años del primer Mundial. Argentina (1 partido): La Albiceleste hará de local en el estadio Monumental de Buenos Aires.

La Albiceleste hará de local en el estadio de Buenos Aires. Paraguay (1 partido): El combinado guaraní jugará su duelo inaugural en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.

Las sedes principales: España, Marruecos y Portugal

El resto de la Copa del Mundo se dividirá entre estos tres países. Allí se desarrollará la apertura principal, la continuidad de la fase de grupos y todas las instancias eliminatorias. (Nota: La FIFA todavía no confirma qué país albergará cada semifinal ni dónde se jugará la gran final).

Los estadios elegidos para albergar la cita planetaria son: