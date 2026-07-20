Datos Clave El dardo: Apenas sonó el pitazo final que coronó a España sobre Argentina, Claudio Bravo utilizó su cuenta de X para lanzar un contundente mensaje: “Ganó el fútbol”. El antecedente arbitral: Minutos antes, el ex portero del Barcelona ya había estallado de rabia calificando como “¡Increíble!” el polémico gol anulado a la Furia Roja. Guerra virtual: El posteo desató la ira descontrolada de los hinchas trasandinos, mientras los chilenos le recordaron a Argentina el “trauma” de perder otra vez en el MetLife Stadium.

España tocó el cielo en Norteamérica. La “Furia Roja” le pasó por encima a Argentina en el juego, se impuso en la gran final del Mundial 2026 y levantó su segunda estrella. Sin embargo, mientras el plantel de Luis de la Fuente celebraba en el césped del MetLife Stadium, desde este lado de la cordillera se encendía una mecha que terminó en una explosión digital.

Claudio Bravo, fiel a su estilo frontal y con su corazón dividido por los largos años que vivió atajando en la liga española, no dejó pasar la oportunidad de cobrarse revancha. El legendario capitán de la Selección Chilena sacó su teléfono y fulminó las aspiraciones del equipo de Lionel Scaloni con un mensaje que ya es historia de las redes sociales.

España vs Argentina Mundial 2026: La polémica reacción de Claudio Bravo

El arquero bicampeón de América venía masticando rabia durante el partido. Cuando el árbitro del encuentro desestimó el tanto de Nico Williams en el tiempo extra —que adelantaba a los europeos— por un levísimo pisotón sobre Nicolás Otamendi, Bravo disparó su primer cartucho en la plataforma X (ex Twitter): “Gol legítimo, ¡increíble!”.

Gol legítimo, Increíble! — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) July 19, 2026

Pero el dardo más venenoso estaba reservado para el pitazo final. Apenas se consumó la victoria española gracias a la anotación de Ferrán Torres frente a una Albiceleste que no pateó al arco en los 120 minutos, el oriundo de Viluco publicó la frase que hizo arder internet: “Ganó el fútbol”, acompañado de emojis de aplausos.

Ganó el fútbol 👏🏻 — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) July 19, 2026

“Ganó el fútbol”: Los insultos argentinos y la feroz defensa chilena

Las escuetas pero lapidarias tres palabras del “Capi” cayeron como patada en el estómago al otro lado de la cordillera. Miles de hinchas argentinos, con la herida abierta por perder la Copa del Mundo, inundaron su publicación con furiosos insultos.

“Pero vos no la vas a ganar nunca”, “Quedaste olvidado en la historia, muerto” y “Gracias a Messi tienes la carrera que tienes”, fueron algunos de los desesperados ataques que recibió el chileno por parte de los cibernautas trasandinos.

Lejos de intimidarse, el pueblo chileno armó una barrera de defensa impenetrable, aplaudiendo de pie la osadía del ex guardameta. Los comentarios nacionales se enfocaron en hundir la moral argentina recordando que Bravo ya los hizo llorar en ese mismo estadio. “Ser campeón en el Metlife no es para cualquiera”, “Grande Claudio, tienes a los argentinos bailando” y “Dome nomás capitán, usted sí sabe ser campeón en ese estadio”, replicaron los hinchas nacionales.

El trauma del MetLife y las críticas de Johnny Herrera al Dibu Martínez

El morbo de la publicación de Bravo tiene un peso histórico innegable. La final de este Mundial se jugó en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, exactamente el mismo recinto donde, hace 10 años, Chile derrotó a Argentina en la final de la Copa América Centenario 2016. En aquella mágica jornada, Bravo se vistió de superhéroe tapando el penal de Lucas Biglia y obligando a un destruido Lionel Messi a renunciar temporalmente a su selección.

Para coronar la jornada redonda de los ex porteros de La Roja, Johnny Herrera también aprovechó su vitrina en el programa Todos Somos Técnicos para aplastar el rendimiento argentino y apuntar directamente contra Emiliano “Dibu” Martínez.

El ídolo de Universidad de Chile elogió que los hispanos le pasaron por encima a la Albiceleste y liquidó al arquero transandino por el gol que les costó el Mundial: “¿Estamos claros que Martínez duda con el lateral en el gol, cierto?”, remató Herrera, cerrando una jornada donde los guantes chilenos pegaron más fuerte que nunca.

En resumen

Tras la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026, Claudio Bravo encendió las redes sociales publicando: “Ganó el fútbol”. El tuit desató la furia de los hinchas argentinos que lo llenaron de insultos, mientras los chilenos festejaron el “palo” y le recordaron a la Albiceleste que Bravo ya los había hecho llorar y perder una final (Copa América Centenario) en ese mismo estadio de Nueva Jersey.

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