Claudio Bravo analizó el gran momento que vive Arturo Vidal en Colo Colo durante este inicio de la temporada 2026. El ex capitán de la selección chilena se refirió al nuevo rol del “King” como líbero en el equipo dirigido por Fernando Ortiz y destacó la capacidad del volante para adaptarse a distintas posiciones dentro del campo.

Las palabras del histórico portero llegaron luego de la destacada actuación del mediocampista albo en el triunfo ante Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida, donde Vidal fue una de las figuras del encuentro.

¿Qué dijo Claudio Bravo sobre Arturo Vidal en Colo Colo?

Durante su participación en ESPN, el ex arquero del Barcelona y Manchester City explicó qué es lo que hace diferente al volante de Colo Colo y por qué ha logrado mantenerse vigente en la élite del fútbol.

“Arturo tiene un factor determinante, que se adapta a cualquier posición. De arquero no creo, es difícil, pero en las otras tiene la inteligencia para competir al máximo nivel”, señaló Bravo al analizar la actualidad del “King”.

El ex guardameta destacó especialmente la inteligencia táctica del mediocampista, una característica que le ha permitido cumplir distintos roles dentro del esquema del Cacique.

¿Por qué Arturo Vidal está jugando como líbero en Colo Colo?

El nuevo rol de Vidal responde a un ajuste táctico implementado por el técnico Fernando Ortiz. El volante ha sido utilizado como último hombre en la línea defensiva para aprovechar su experiencia, liderazgo y capacidad de salida con el balón.

Claudio Bravo también se refirió al desgaste físico que puede generar el estilo de juego del mediocampista, considerando su largo recorrido en el fútbol profesional. “El ímpetu a veces le juega en contra, tiene labores ofensivas y eso le provoca una merma en lo físico, que es normal por todo el recorrido que tiene”, explicó el bicampeón de América con la selección chilena.

Arturo Vidal fue la figura de Colo Colo en el último partido / Photosport

¿Qué destacó Claudio Bravo del rol de líbero de Arturo Vidal?

Bravo aseguró que la nueva posición le permite al volante jugar con mayor tranquilidad y tener más influencia en la salida del equipo. “Ahora lo veo más centrado, en una posición más fija, más tranquilo que no tenía en los primeros partidos por los resultados que no acompañaban y quería aportar en más facetas”, afirmó.

Finalmente, el ex portero destacó la capacidad técnica del “King” para iniciar el juego desde el fondo. “Está más suelto, siendo un líbero donde se nota la buena salida de balón que tiene, desahoga con esas pelotas largas”, concluyó.