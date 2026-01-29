El debate sobre quién cuida mejor el arco en el fútbol chileno siempre divide opiniones, pero no todos los días una voz con tanta experiencia se mete de lleno en la discusión. El histórico formador de Claudio Bravo decidió tomar postura y entregar un veredicto claro, poniendo un nombre por sobre el resto en el torneo nacional.

Sin detenerse en el perfil mediático ni en el estilo llamativo que suele rodear a este guardameta, el especialista respaldó su manera de jugar y puso el foco en el rendimiento puro. Para él, lo que ha mostrado dentro de la cancha alcanza para justificar cada elogio, al punto de sugerir que el club debería rendirle un homenaje por su rol clave en los logros recientes.

🇨🇱 ¿Quién es el mejor arquero de Chile?

El elegido por Julio Rodríguez no es otro que Diego “El Mono” Sánchez. El portero de Coquimbo Unido, figura clave en la reciente Supercopa ante la UC, recibió el respaldo total del histórico formador de Claudio Bravo.

“Para mí el “Monito” Sánchez es el mejor arquero sin ninguna duda”, comentó Rodríguez en conversación con RedGol. El especialista fue más allá y aseguró que el meta ya se instaló en la historia grande del cuadro pirata gracias a su rendimiento decisivo: “Su solvencia le dio dos títulos a Coquimbo. Se merece una estatua”, afirmó, ubicándolo en lo más alto del podio nacional.

🧤 Julio Rodríguez defiende el estilo y “show” del Mono Sánchez

El estilo del Mono Sánchez no ha pasado inadvertido. Su histrionismo —acentuado tras atajar penales sin guantes y convertir un gol en la misma definición— ha generado críticas en algunos sectores, pero para el histórico preparador de arqueros se trata de una virtud mal interpretada, ligada a la personalidad de los grandes arqueros.

“Para los que dicen que fue un show, claro, fue un show efectivo”, explicó el formador. En esa línea, comparó su carácter con el de referentes como Manuel Araya y Nicolás Peric, asegurando que “tienen personalidades parecidas”. Para Rodríguez, esa confianza extrema en sus condiciones es justamente lo que lo diferencia del resto, validando su “locura” como una herramienta competitiva legítima.

La presentación que ofreció en el Estadio Sausalito terminó por dividir las aguas debido a su “show” bajo los tres palos, llegando incluso a ser comparado con Emiliano “Dibu” Martínez y a recibir elogios desde Argentina. Pero más allá del ruido, las miradas se posaron en el fondo de la cuestión: su rendimiento. Y ahí, la voz del histórico formador de Claudio Bravo fue clara y contundente, respaldando su actuación y destacándolo como un arquero que, guste o no su estilo, hoy marca diferencias en el fútbol chileno.