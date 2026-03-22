El histórico regreso del actual campeón del fútbol chileno a la fase de grupos de la Copa Libertadores ya se empezó a jugar fuera de la cancha. Luego de los sorpresivos ninguneos provenientes desde Uruguay en la previa del torneo, una de las grandes figuras de Coquimbo Unido no aguantó los cuestionamientos y le mandó un potente recado a la directiva de Nacional, dejando en claro que el plantel aurinegro utilizará ese menosprecio internacional como su principal combustible para dar el gran golpe en el certamen más importante del continente.

¿Qué dijo Nacional sobre Coquimbo Unido en la Copa Libertadores?

El sorteo de la Copa Libertadores instaló al “Barbón” en el competitivo Grupo B, donde deberá verse las caras ante Universitario de Perú, Deportes Tolima y el siempre copero Nacional de Uruguay. Sin embargo, desde tierras charrúas no tardaron en mirar por debajo del hombro al monarca del fútbol chileno.

Fue el propio vicepresidente del “Bolso”, Flavio Perchman, quien encendió la polémica al señalar públicamente que el cuadro pirata era un rival “accesible” e incluso que esperaba enfrentarlos en esta primera fase para asegurar puntos de entrada.

¿Cómo respondió Alejandro Camargo a la “falta de respeto” de Nacional?

Estas palabras no cayeron nada bien en el puerto. Tras el reciente empate ante Colo Colo por la Copa de la Liga, el experimentado volante Alejandro Camargo tomó la vocería del camarín aurinegro y abordó los dichos del directivo uruguayo con mucha jerarquía, demostrando que no le temen a la chapa del gigante sudamericano.

“Son todos equipos difíciles. En copas internacionales es totalmente distinto, es otro ambiente, los partidos se plantean de otra forma”, arrancó analizando el mediocampista argentino, antes de lanzar su advertencia. “Es mejor que nos miren en menos, eso nos hace sacar a relucir la humildad y lo bueno que hemos venido haciendo”, disparó el motor del mediocampo pirata.

La autocrítica de Camargo tras el empate ante Colo Colo

Pero Camargo no solo tuvo palabras para el plano internacional. El volante también aprovechó la instancia para hacer una profunda autocrítica tras la igualdad 1-1 ante el “Cacique” en el Monumental, donde desperdiciaron claras chances de llevarse la victoria.

“Fue un partido similar al pasado con la U, tuvimos muchas situaciones de gol y no supimos concretar. Podríamos haber abrochado uno o dos goles en los primeros 20 minutos y eso te puede marcar el resto del partido”, lamentó el jugador. “No era la idea conseguir un punto, porque desperdiciamos un penal sobre la hora y eso refleja lo que venimos haciendo, que no estamos concretando de buena forma“, sentenció, dejando en claro que deben afinar la puntería antes de su anhelado debut internacional.

Camargo y el empate ante Colo Colo / © Photosport

¿Cuándo juega Coquimbo Unido en la Copa Libertadores?

Tras el sorteo realizado por la Conmebol, el cuadro pirata ya conoce su hoja de ruta en el Grupo B, donde se medirá ante Universitario, Deportes Tolima y Nacional. El ansiado debut internacional del “Barbón” será precisamente ante la escuadra uruguaya, en un duelo donde buscarán hacer valer la localía y responder a las críticas en la cancha.

Fecha: Primera semana de abril (Día y horario por confirmar por Conmebol)

Primera semana de abril (Día y horario por confirmar por Conmebol) Torneo: Fecha 1 – Fase de Grupos, Copa Libertadores 2026

Fecha 1 – Fase de Grupos, Copa Libertadores 2026 Rival: Nacional de Uruguay

Nacional de Uruguay Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso (Coquimbo)

En resumen