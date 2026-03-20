La gran final de la Copa Libertadores Sub 20 2026 tendrá presencia chilena. Santiago Wanderers se medirá ante Flamengo, el vigente bicampeón del torneo, en un partido que enfrenta al equipo revelación contra la potencia dominante del continente.

El cuadro caturro viene de lograr un triunfo histórico ante Palmeiras, mientras que Flamengo llega con una racha impresionante y buscando el tricampeonato. El escenario está servido para una final de alto impacto.

¿Qué canal transmite Santiago Wanderers vs Flamengo EN VIVO en Chile?

El partido será transmitido en vivo para Chile a través de:

DSports+ (613 / 1613 HD)

DGO (streaming)

Amazon Prime Video

Pluto TV

¿A qué hora juega Santiago Wanderers vs Flamengo por la final de la Libertadores Sub 20?

El partido está programado para:

Domingo 22 de marzo de 2026

18:30 horas de Chile

Estadio IDV, Quito – Ecuador

¿Dónde ver Santiago Wanderers vs Flamengo EN VIVO ONLINE?

La transmisión online estará disponible en:

DGO

Amazon Prime Video

Pluto TV

Disponible en:

Smart TV

Teléfono móvil

Tablet

Computador

¿Dónde ver GRATIS Santiago Wanderers vs Flamengo?

El partido sí contará con alternativa gratuita vía streaming:

👉 Pluto TV

Además, podrás seguir el minuto a minuto GRATIS en: Alairelibre.cl

¿Cómo llega Santiago Wanderers a la final ante Flamengo?

Santiago Wanderers firmó una de las mayores sorpresas del torneo al eliminar a Palmeiras en semifinales por 2-1.

El equipo chileno mostró carácter para revertir el marcador y avanzar a la final, con una gran actuación de Christian Silva, quien marcó un doblete y es actualmente el máximo goleador del torneo con 4 goles.

El cuadro caturro hizo historia:

🔥 Primer equipo chileno en llegar a una final de Libertadores Sub 20

🔥 Primer equipo en vencer a Palmeiras en el torneo

🔥 Eliminó a uno de los grandes favoritos

Ahora va por un desafío aún mayor: tumbar al campeón vigente.

¿Cómo llega Flamengo a la final de la Libertadores Sub 20?

Flamengo llega como el gran candidato al título tras vencer 2-1 a Olimpia en semifinales.

El conjunto brasileño buscará el tricampeonato, tras haber ganado las ediciones 2024 y 2025, y mantiene una racha impresionante:

🔥 16 partidos invicto en la competición

🔥 12 triunfos y 4 empates

🔥 Tercera final consecutiva

Además, cuenta con figuras como Ryan Roberto, uno de los goleadores del torneo, y Pablo Lúcio, quien ha sido clave desde el banco.

Las figuras de Santiago Wanderers vs Flamengo

Santiago Wanderers

Christian Silva: 4 goles, máximo goleador del torneo

4 goles, máximo goleador del torneo Figura clave en la remontada ante Palmeiras

Flamengo

Ryan Roberto: 3 goles en el torneo

3 goles en el torneo Pablo Lúcio: impacto inmediato desde el banco

¿Por qué esta final puede ser histórica para el fútbol chileno?

El partido representa una oportunidad única para el fútbol formativo chileno.

Santiago Wanderers:

Nunca ha ganado la Libertadores Sub 20

Puede convertirse en el primer club chileno campeón en la categoría

Enfrenta al rival más dominante del torneo

Una victoria no solo sería un título, sino también una señal potente del crecimiento del fútbol joven en Chile.

En resumen

Santiago Wanderers vs Flamengo se juega el domingo 22 de marzo

18:30 horas de Chile

Final de la Libertadores Sub 20

Transmiten DSports+, DGO, Prime Video y Pluto TV

Wanderers busca hacer historia ante el bicampeón

Flamengo va por el tricampeonato

Sigue la final EN VIVO en AlAireLibre.cl con minuto a minuto, análisis y toda la cobertura del histórico partido de Santiago Wanderers.