Colo Colo comenzó el 2026 con movimientos importantes en su plantel. El técnico Fernando Ortiz tomó decisiones fuertes respecto a los jugadores que seguirían en el primer equipo, buscando elevar la competencia interna y ajustar el plantel a su idea futbolística.

En ese proceso, varios futbolistas que regresaban de préstamos quedaron fuera de la consideración del cuerpo técnico. Uno de ellos es Dylan Portilla, mediocampista de 21 años que ahora analiza opciones para continuar su carrera lejos del Monumental.

Dylan Portilla Colo Colo y la decisión de Fernando Ortiz

El volante Dylan Portilla regresó a Colo Colo tras su paso a préstamo por Deportes Limache con la intención de luchar por un lugar en el primer equipo. Sin embargo, la evaluación del cuerpo técnico fue clara.

Fernando Ortiz decidió que el jugador no entraba en sus planes para la temporada 2026. En la revisión del plantel sólo Diego Ulloa y Jeyson Rojas lograron mantenerse dentro de la estructura del primer equipo tras volver de cesiones.

De esta manera, desde el club se le comunicó al mediocampista que debía buscar una nueva institución donde sumar minutos durante la temporada.

Santiago Wanderers aparece como opción para el volante

En medio de esa búsqueda, Santiago Wanderers apareció como uno de los clubes interesados en sumar al jugador. De acuerdo con información revelada por En Cancha, desde el cuadro porteño se contactaron con la agencia que representa a Dylan Portilla para conocer su situación contractual con Colo Colo y explorar la posibilidad de sumarlo al plantel.

La idea del Decano sería concretar un préstamo por toda la temporada 2026, incorporándolo como una alternativa en el mediocampo para afrontar el campeonato de la Primera B. Considerando que a fines de febrero, en Calama daban la información que la representación del jugador lo había acercado a Cobreloa.

El mercado de Primera B presiona una rápida decisión

El interés de Santiago Wanderers surge en un momento clave del mercado chileno. El libro de pases de la Primera B tiene fecha de cierre este jueves 12 de marzo a las 23:59 horas. Esto obliga a acelerar las negociaciones si el cuadro de Valparaíso quiere quedarse con los servicios del mediocampista.

El futbolista, por su parte, vería con buenos ojos la posibilidad de jugar y sumar minutos en un nuevo equipo. En caso de no concretarse el traspaso, podría quedar sin competencia oficial durante el primer semestre.

Fin en San Felipe🇳🇬



Con un empate 1-1 terminó el encuentro en el Valle del Aconcagua⚽️ pic.twitter.com/Iltvq8j0cp — Santiago Wanderers (@swanderers) February 28, 2026

El escenario que enfrenta el mediocampista en Colo Colo

Si Dylan Portilla no encuentra club en los próximos días, su escenario en Colo Colo sería complejo. El jugador podría quedar apartado del plantel principal mientras espera una nueva ventana de transferencias a mitad de temporada.

Por ahora, su futuro sigue abierto, mientras Santiago Wanderers analiza si dará el paso final para incorporarlo en el cierre del mercado de Primera B.