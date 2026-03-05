La pieza clave del esquema albo que ha armado Fernando Ortiz no logró superar sus molestias físicas en los recientes entrenamientos. Por esto mismo, su presencia este sábado ante Audax Italiano asoma prácticamente descartada.

La lamentable noticia fue ratificada durante esta jornada, encendiendo todas las alertas en Macul. El cuerpo técnico pierde así a uno de sus titulares inamovibles para el fin de semana.

El jugador que pierde Colo Colo por lesión

Colo Colo necesita reaccionar tras su último tropiezo en el Campeonato Nacional ante Universidad de Chile, pero las noticias que llegan desde la interna no son alentadoras. Claudio Aquino, el volante ofensivo que maneja el mediocampo albo, no alcanzará a recuperarse en plenitud para el compromiso ante Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Durante la semana existían dudas sobre su estado físico, luego de que en el último encuentro el volante sintiera molestias tras ejecutar un potente disparo. La situación obligó a Fernando Ortiz a reemplazarlo y sacarlo del terreno de juego. Finalmente, el panorama fue aclarado por el periodista Cristián Alvarado en Radio ADN, quien confirmó que el futbolista no logró integrarse con normalidad a los entrenamientos del plantel.

El comunicador, que sigue el día a día del cuadro popular, aseguró que el mediocampista argentino “entrenó diferenciado nuevamente y está prácticamente descartado” para el duelo frente a los itálicos el día sábado.

¿Cómo afecta la ausencia de Claudio Aquino a Colo Colo?

La baja del mediocampista representa un problema importante para el técnico Fernando Ortiz, considerando el nuevo rol que está cumpliendo Aquino dentro del funcionamiento del equipo, luego de un complejo año.

El argentino no solo es el encargado de conducir el juego ofensivo del Cacique, sino también uno de los principales ejecutores de balones detenidos, una herramienta clave que le ha salvado algunos partidos a Fernando Ortiz.

Ante este escenario, el cuerpo técnico deberá buscar alternativas para reorganizar el mediocampo. Sin su enlace natural, Ortiz podría modificar su esquema o apostar por un reemplazante desde la banca para asumir la tarea de generar fútbol y abastecer a los delanteros.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por el Campeonato Nacional?

El próximo desafío de Colo Colo será ante Audax Italiano, en un duelo válido por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2026, programado para este sábado 7 de marzo a las 18:00 horas. El encuentro se disputará en el Estadio Bicentenario de La Florida.