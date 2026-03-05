Colo Colo prepara su próximo desafío en el Campeonato Nacional con una duda importante en su formación. Claudio Aquino terminó con molestias físicas el Superclásico y su presencia frente a Audax Italiano está en evaluación.

El volante argentino abandonó el partido con la U problemas físicos y desde entonces entrena de forma diferenciada. En el cuerpo técnico prefieren esperar la evolución del jugador antes de confirmar si estará disponible para el encuentro del fin de semana. Mientras tanto, Fernando Ortiz ya proyecta alternativas para cubrir su lugar en el once titular.

Pastrán y Hernández entran en la pelea por ser titulares en Colo Colo

Dos futbolistas aparecen como los principales candidatos para asumir ese rol si Aquino finalmente queda fuera de la convocatoria: Lautaro Pastrán y Leandro Hernández. El ex Everton llegó esta temporada tras la salida de Lucas Cepeda con la misión de ampliar las variantes ofensivas del equipo.

Su adaptación física tomó más tiempo de lo esperado, pero ya logró integrarse a la dinámica competitiva. En el torneo ha sumado minutos ante O’Higgins y Universidad de Chile, en ambos casos ingresando desde el banco, pero dejando algunas dudas con su rendimiento.

La otra opción que aparece es Leandro Hernández. El extremo formado en el club ha tenido mayor presencia durante el campeonato y ya ha sido titular en algunos compromisos. Bajo la conducción de Ortiz, el canterano ha sumado más rodaje y se transformó en una alternativa real dentro del plantel.

La evaluación médica de Aquino

El panorama del volante argentino debería aclararse en las próximas horas. Este jueves será clave para determinar la magnitud de la lesión que lo obligó a salir en el Superclásico.

Por ahora, Aquino continúa trabajando de forma separada del grupo y su situación marcará una de las decisiones más importantes que deberá tomar el técnico albo antes del duelo ante Audax Italiano de este sábado 7 de marzo a las 18:00 horas.