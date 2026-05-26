Datos Clave Alivio goleador: Estudios descartaron desgarro en Javier Correa; aductor se manejará con kinesiología para visitar a Deportes La Serena. Campaña histórica: Con un 76% de rendimiento en 13 fechas, Fernando Ortiz firmó el mejor arranque de Colo Colo en torneos largos del siglo XXI. Informe al Tribunal: José Cabero consignó “confrontación colectiva” y apuntó con nombre y apellido a Joaquín Sosa y Javier Méndez.

Colo Colo arrancó la semana consolidado en la cima absoluta del Campeonato Nacional 2026 y con una cuenta de ahorro matemática que estira la tranquilidad en Pedrero. El valioso triunfo por 2-1 frente a Universidad Católica en el remozado Claro Arena no solo ratificó el liderato exclusivo del torneo, sino que garantizó que el Cacique terminará la primera rueda en lo más alto sin importar los próximos resultados.

La escuadra dirigida por Fernando Ortiz regresó este martes a las canchas de entrenamiento en Macul con la satisfacción de haber sorteado con éxito su primer partido de alta convocatoria del semestre, disipando los fantasmas y las críticas iniciales sobre el rendimiento colectivo en instancias definitivas. Sin embargo, el postclásico trasladó la agitación a los laboratorios médicos y a las oficinas del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

El cuerpo técnico necesitó encender las alarmas de manera preventiva debido a las recurrentes complicaciones físicas que obligaron a su principal carta de ataque a abandonar el terreno de juego de forma anticipada en Las Condes. A la espera de calibrar las cargas físicas para el próximo desafío frente a Deportes La Serena en la Cuarta Región, Blanco y Negro también debió tomar nota de un lapidario informe referil que amenaza con desmantelar la zona defensiva del esquema titular por sanciones de oficio.

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