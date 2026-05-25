Datos Clave Triunfo Monumental: Colo Colo se impuso por 2-1 a la UC en el Claro Arena, dando vuelta un partido que arrancó perdiendo con un autogol de Vidal. El héroe: Javier Correa fue la gran figura del clásico al matricularse con un doblete letal en apenas cuatro minutos para sellar la victoria del Cacique. Arranque de época: Con 30 puntos en 13 fechas (76% de rendimiento), el equipo de Ortiz registra el mejor inicio de Colo Colo en torneos largos durante todo el siglo XXI.

El Campeonato Nacional 2026 tiene un dominador absoluto y viste de blanco y negro. Este domingo, Colo Colo dio un golpe de autoridad que resonó en todo el fútbol chileno tras vencer a Universidad Católica en un electrizante clásico disputado en el Claro Arena. El equipo dirigido por Fernando Ortiz demostró jerarquía para revertir un inicio adverso y llevarse tres puntos de oro que no solo le permiten sacarle ocho cuerpos de ventaja a su escolta (Huachipato), sino que desataron un ambiente de total confianza y convicción en la interna del camarín popular.

“Somos candidatos”: La euforia de Joaquín Sosa tras vencer a la UC

El ambiente en el trayecto desde la cancha hacia el vestuario visitante era de pura celebración. En medio de la alegría por haber asaltado el reducto de San Carlos de Apoquindo, el zaguero charrúa Joaquín Sosa se detuvo ante los micrófonos de la señal oficial para analizar la envergadura del triunfo y enviar un claro mensaje al resto de los equipos del campeonato.

“Somos candidatos, sí, pero todavía falta un montón por recorrer. Este partido quiere decir varias cosas, pero tampoco te asegura nada. Estamos tranquilos y hay que seguir trabajando”, sostuvo el defensor uruguayo, asumiendo sin complejos el rótulo de favoritos para levantar la copa a fin de año.

Sosa, quien fue pieza clave en la estantería defensiva, también aprovechó de responder a las críticas que rodeaban al plantel en la previa del clásico: “Nos hacía falta una victoria como esta, que tanto se hablaba que esta clase de partidos no lo estábamos ganando y hoy se demostró que no era así. Este grupo está tranquilo, está trabajando, sobre todo en silencio y a fin de año veremos qué pasa”, sentenció, alabando además el notable desempeño goleador de su compañero Javier Correa.

La euforia de Joaquín Sosa tras vencer a la UC / © Photosport

El registro de Fernando Ortiz que supera a Gustavo Quinteros y Jorge Almirón

Pero la victoria en el clásico no solo dejó frases desafiantes, sino que inscribió el nombre del cuerpo técnico en los libros dorados del “Cacique”. El 2-1 ante la Franja le permitió a Fernando Ortiz no solo ganar su primer derbi, sino que pulverizar las marcas de arranque de torneo largo en el siglo XXI.

Las estadísticas son irrefutables: luego de 13 fechas disputadas, este Colo Colo suma 30 puntos (10 triunfos y 3 derrotas) con un impresionante 76% de rendimiento.

Estos números sepultan el anterior mejor registro del club, conseguido el 2010 por Hugo Tocalli (74% de rendimiento con 29 puntos). Aún más decidor es el cara a cara con los últimos estrategas campeones: el arranque de Ortiz es inmensamente superior al 69% que registraba el equipo de Gustavo Quinteros en las primeras 13 fechas de 2022 (27 puntos) y al 58% de la campaña que lideraba Jorge Almirón en la temporada 2024 (23 puntos).

Los mejores arranques de Colo Colo (Torneos Largos S. XXI – Primeras 13 Fechas):

Año (Técnico) PG PE PP GF GC DIF PTOS Rendimiento 2026 (F. Ortiz) 10 0 3 22 10 +12 30 76% 2010 (H. Tocalli) 9 2 2 29 11 +18 29 74% 2022 (G. Quinteros) 8 3 2 28 9 +19 27 69% 2000 (F. Morena) 7 5 1 29 17 +12 26 66% 2024 (J. Almirón) 7 2 4 21 12 +9 23 58%

El “Tano” Ortiz justificó este arrollador presente detallando la clave anímica que le transmitió al plantel en el Claro Arena: “Se los dije en el entretiempo, que íbamos a entrar pensando en lo que iba a pasar. Ellos entraron jugando un clásico, lo pudimos revertir, con actitud y ganas de querer jugar un clásico y el resultado está a la vista”.