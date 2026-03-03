La polémica se instaló en la Primera B. En el cierre de la segunda fecha, Curicó Unido rescató un empate ante San Luis de Quillota con un gol viciado, puesto que el tanto que anotó Leandro Benegas fue con la mano.

Esto no solo desató la furia de los canarios, quienes enviaron una carta a la ANFP para manifestar su descontento con la situación, sino que también reabrió el debate por el uso del VAR en la división.

Fue Marcelo Salas, presidente de Deportes Temuco, quien alzó la voz y volvió a insistir en que la Asistencia de Video se utilice en la categoría. Incluso, hizo un llamado para implementar una versión “light” del instrumento.

Marcelo Salas alza la voz tras polémica en la Primera B

El mandamás del Pije se cuadró con el conjunto de Quillota y a través de sus redes sociales volvió a solicitar el uso del VAR en la Liga de Ascenso del fútbol chileno.

“Lo venimos diciendo hace rato: es necesario el VAR en la Serie B. Creo que es importante para toda la industria del fútbol contar con él y con costos bajos, sigo creyendo como el año pasado. Se puede hacer”, dijo el Matador en su cuenta de Instagram acompañado de una imagen donde se aprecia el gol de Leandro Benegas.

Esta no es la primera vez que el exdelantero alza la voz respecto a esta situación. Hace algún tiempo, emplazó directamente al presidente de la Federación para que tomara medidas al respecto.

“Ojalá la ANFP, Milad, se ponga los pantalones y pueda poner VAR en toda la división, porque esto es un desastre”, declaró Salas en aquel entonces.

¿Qué es el VAR Light?

El VAR Light al que hizo referencia Marcelo Salas consiste en una Asitencia de Video Arbitral a bajo costo. Cumple la misma función que el VAR tradicional y sirve para revisar goles, posiciones fuera de juegos, jugadas que merezcan tarjeta roja e infracciones en las áreas.

Sin embargo, es una versión simplificada y más económica, ya que requiere de menos cámaras (entre cuatro y ocho). Otra de las ventajas es que se puede operar desde una ubicación neutral, lo que abarata los costos.

De hecho, el presidente de la ANFP avisó en marzo del 2025 que el VAR Light sería implementado en la Primera B esta temporada. “Este proyecto lo estamos desarrollando para el 2026”, declaró hace un año atrás. Sin embargo, a la fecha el Ascenso no cuenta con dicha tecnología.

