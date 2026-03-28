La jornada de domingo en la Primera B tendrá un duelo interesante por la parte baja de la tabla, San Luis (14°) y el cuestionado Humberto Suazo en la banca recibirán a Deportes Santa Cruz (12°), ambos equipos que no han logrado despegar en el torneo y que un mal resultado podría sacar a otro técnico en la división.
¿Quién transmite en vivo San Luis vs Santa Cruz?
- 📺 TV: TNT Sports.
- 💻 Streaming: HBO Max.
Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.
¿Cuándo y a qué hora juegan San Luis vs Santa Cruz?
El partido entre San Luis vs Santa Cruz se disputará este domingo 29 de marzo, a partir de las 20:30 horas en el Estadio Lucio Fariña Fernández
Árbitros del partido entre San Luis vs Santa Cruz
Árbitros: Juan Ibarra, Wladimir Silva, Carlos Carrasco y Jorge Oses.
Probable formación de San Luis vs Santa Cruz
Nicolás Peranic; Ignacio Meza, Vicente Durán, Joel Torres, Sergio Vergara, Luis Madrigal, Nicolás Muñoz, Guillermo Avello, Fabián Pastenes, Gonzalo Bustos y Mateo Guerra.
DT: Humberto Suazo
Probable formación de San Luis vs Santa Cruz
Juan Ignacio Dobboletta; Gino Alucema, Braian Camisassa, Diego Acevedo, Felipe Alvarado, Diego Plaza, Juan Delgado, Hardy Cavero, David Tati, Nicolás Barrios y Diego Arias.
DT: John Armijo.
