La jornada de domingo en la Primera B tendrá un duelo interesante por la parte baja de la tabla, San Luis (14°) y el cuestionado Humberto Suazo en la banca recibirán a Deportes Santa Cruz (12°), ambos equipos que no han logrado despegar en el torneo y que un mal resultado podría sacar a otro técnico en la división.

¿Quién transmite en vivo San Luis vs Santa Cruz?

  • 📺 TV: TNT Sports.
  • 💻 Streaming: HBO Max.

Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan San Luis vs Santa Cruz?

El partido entre San Luis vs Santa Cruz se disputará este domingo 29 de marzo, a partir de las 20:30 horas en el Estadio Lucio Fariña Fernández

Árbitros del partido entre San Luis vs Santa Cruz

Árbitros: Juan Ibarra, Wladimir Silva, Carlos Carrasco y Jorge Oses.

Probable formación de San Luis vs Santa Cruz

Nicolás Peranic; Ignacio Meza, Vicente Durán, Joel Torres, Sergio Vergara, Luis Madrigal, Nicolás Muñoz, Guillermo Avello, Fabián Pastenes, Gonzalo Bustos y Mateo Guerra.

DT: Humberto Suazo

Probable formación de Deportes Santa Cruz

Juan Ignacio Dobboletta; Gino Alucema, Braian Camisassa, Diego Acevedo, Felipe Alvarado, Diego Plaza, Juan Delgado, Hardy Cavero, David Tati, Nicolás Barrios y Diego Arias.

DT: John Armijo.

Minuto a minuto de Santa Cruz vs San Luis

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 6
San Luis
29/03/2026 20:30
Sin Comenzar
Deportes Santa Cruz
  • Estadísticas de equipos
Últimos enfrentamientos
DEP 2 – 2 SAN 26/07/2025
SAN 1 – 1 DEP 09/03/2025
SAN 1 – 1 DEP 06/10/2024
DEP 2 – 1 SAN 18/05/2024
DEP 1 – 1 SAN 26/09/2023

Así puedes seguir a Al Aire Libre en Google Discover en solo segundos y recibe todas las noticias deportivas