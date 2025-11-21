Humberto Suazo no necesitó mucho tiempo para sacudir los cimientos de San Luis. A menos de un mes de su retiro, el histórico goleador inició oficialmente su etapa como entrenador del club, y lo hizo con un mensaje que tomó por sorpresa incluso a los más experimentados del plantel.

“Lo más importante es que yo no tengo miedo del desafío”, fue la frase con la que abrió su nueva era en Quilota. Directo, frontal y totalmente comprometido, “Chupete” dejó claro que su llegada no es simbólica ni emocional: viene a competir.

⚽ El mensaje interno de Suazo que sorprendió al plantel

Suazo dijo conocer mejor que nadie la realidad íntima del club y lo transmitió con seguridad: “Ya sé cómo se maneja el club; los jugadores jóvenes que hay, los que se pueden proyectar y los que van a venir”. El plantel esperaba un discurso más moderado, pero se encontró con un DT decidido a instalar exigencias inmediatas.

El nuevo jefe del camarín también destacó la experiencia acumulada tras casi dos décadas como profesional. “Siempre he sido una persona de carácter, sé liderar bien los grupos”, afirmó, revelando una faceta más formadora y estratégica que la mostrada en sus años como goleador.

🔥 El estilo que quiere imponer en el San Luis 2026

Suazo no solo habló de emociones y liderazgo. También adelantó su idea futbolística: “Me gustan los jugadores buenos para la pelota; creo que esa va a ser la base”. Su intención es conformar un plantel técnico, confiable y con futbolistas que entiendan su visión desde dentro, incluso quienes compartieron cancha con él.

La meta es clara: formar un grupo sólido y competitivo. Con esa convicción arrancó la era Suazo, un proceso que promete emociones fuertes y que ya tiene al hincha canario con la ilusión renovada para el 2026.