San Luis y Copiapó se ven las caras en el estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota, duelo que baja el telón de la acción de este sábado en la Fecha 4 de la Primera B 2026.

Se trata de un compromiso importante para ambos elencos con la idea de no quedarse rezagados en la tabla de posiciones del Ascenso, sobre todo la escuadra de Humberto “Chupete” Suazo, que aún no suma victorias en esta competición.

¿Qué canal transmite San Luis vs Copiapó por la Primera B 2026?

Para ver el partido de San Luis vs Copiapó debes acceder a TNT Sports en tu señal de TV cable y en el streaming de HBO Max.

TV: TNT Sports

Streaming: TNT Sports en HBO Max

Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan San Luis vs Copiapó por la Primera B 2026?

San Luis vs Copiapó se enfrentan este sábado 14 de marzo a las 20:30 horas en el estadio Municipal Lucio Fariña Fernández por la Fecha 4 de la Primera B 2026.

Fecha: Sábado 14 de marzo

Horario: 20:30 horas

Estadio: Municipal Lucio Fariña Fernández (Quillota)

Árbitros del partido de San Luis vs Copiapó

Árbitro: Francisco Gaggero

1er asistente: Nicolás Allende

2do asistente: Sebastián Castro

Cuarto árbitro: Rodrigo Farías

¿Cómo llegan San Luis vs Copiapó?

San Luis viene de dos empates contra Rangers y Curicó Unido, mientras que en su debut en la Primera B cayó con Unión Española. En Copa Chile tiene una derrota y un empate con su rival de turno Copiapó.

El León de Atacama igualó en su último duelo cotra Temuco. Antes de eso tiene victoria sobre Rangers y derrota contra Puerto Montt, mientras que anteriormente empató y derrotó a los quillotanos.

Probable formación de San Luis vs Copiapó

Nicolás Peranic; Guillermo Avello, Mateo Guerra, Ignacio Meza; Gonzalo Bustos, Franco Cortés, Nicolas Muñoz, Fabian Pastenes, Yerald Pinilla, Joel Torres; y Sebastian Parada. DT: Humberto Suazo.

Probable formación Copiapó vs San Luis

Richard Leyton; Agustín Ortiz, Fabián Torres, Claudio Zamorano, Carlos Ross, Axl Ríos, Lautaro Palacios, Jhon Santander, Marcelo Filla, Enzo Fernández y Maximiliano Rojas. DT: Héctor Almandoz

Minuto a Minuto de San Luis vs Copiapó