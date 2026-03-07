La tercera jornada de la Primera B 2026 continúa con un atractivo cruce entre Deportes Copiapó vs Deportes Temuco, dos equipos que quieren acercarse a la parte alta de la tabla en este inicio de torneo.

El equipo atacameño viene de conseguir su primer triunfo del campeonato tras derrotar a Rangers de Talca, mientras que Temuco llega tras rescatar un empate frente a Deportes Iquique. Ambos saben que sumar en esta etapa temprana puede marcar diferencia en una competencia larga y exigente.

¿Qué canal transmite Copiapó vs Temuco EN VIVO?

El partido será transmitido por TNT Sports, señal que posee los derechos televisivos del Campeonato de Ascenso.

Podrás seguir el encuentro en televisión por cable y también mediante su plataforma de streaming.

TNT Sports en cableoperadores:

VTR: 165 (SD) / 855 (HD)

DirecTV: 631 (SD) / 1631 (HD)

Entel: 242 (HD)

Claro: 190 (SD) / 490 (HD)

GTD/Telsur: 71 (SD) / 845 (HD)

Movistar: 486 (SD) / 931 (HD)

Zapping: 99 (HD)

¿A qué hora juegan Copiapó vs Temuco?

Lunes 9 de marzo de 2026

20:30 horas

Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, Copiapó

El encuentro corresponde a la fecha 3 del Campeonato de Ascenso 2026, torneo que entrega dos cupos a la Primera División: el campeón asciende directamente y el segundo se define mediante liguilla.

¿Dónde ver Copiapó vs Temuco por TNT Sports?

La señal de TNT Sports transmitirá el partido en vivo para todo Chile a través de televisión por cable.

Para acceder a la transmisión es necesario contar con un plan de televisión que incluya el canal dentro de su parrilla deportiva.

¿Dónde ver Copiapó vs Temuco ONLINE por streaming?

El encuentro también estará disponible en HBO Max, plataforma que transmite los contenidos de TNT Sports en formato digital.

Solo debes ingresar a la aplicación o al sitio web oficial con una cuenta activa para ver el partido desde celulares, tablets, computadores o Smart TV.

También podrás seguir el encuentro EN VIVO y minuto a minuto en AlAireLibre.cl, con relato, estadísticas y análisis en tiempo real.

¿Dónde ver GRATIS Copiapó vs Temuco?

El partido no tendrá transmisión por señal abierta en Chile.

Se podrá ver a través de TNT Sports (TV de pago) y HBO Max (streaming).

Además, podrás seguirlo GRATIS y EN VIVO en AlAireLibre.cl, con cobertura completa, minuto a minuto y análisis tras el encuentro.

Árbitros designados para Copiapó vs Temuco

Árbitro principal: Franco Jiménez Lazo

Asistente 1: Sergio Lagos Villegas

Asistente 2: Wladimir Silva Cruz

Cuarto árbitro: Jorge Oses Lillo

¿Cómo llegan Copiapó y Temuco al partido de Primera B?

Deportes Copiapó llega con impulso tras su victoria 2-0 sobre Rangers en la segunda fecha del torneo. Antes había caído frente a Puerto Montt, por lo que suma 3 puntos en dos partidos y aparece en la zona media de la tabla.

El León de Atacama intentará aprovechar su localía en el Luis Valenzuela Hermosilla, donde históricamente suele hacerse fuerte. Deportes Temuco, en tanto, suma un punto en dos fechas tras empatar 1-1 ante Deportes Iquique en la jornada pasada y caer anteriormente frente a Cobreloa.

El conjunto dirigido desde el sur busca recuperar terreno y sumar como visitante para no quedar rezagado en el inicio del campeonato.

¿Cómo está la tabla del Ascenso antes del Copiapó vs Temuco?

Tras dos fechas disputadas del torneo, Copiapó aparece en el octavo lugar con 3 puntos, mientras que Temuco marcha en la posición 12 con 1 unidad.

Los líderes del campeonato son Deportes Recoleta y Puerto Montt, ambos con 6 puntos tras ganar sus dos primeros partidos.

En resumen

Copiapó recibe a Temuco por la fecha 3 del Ascenso 2026.

El partido se juega el lunes 9 de marzo a las 20:30 horas.

Se disputa en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

Transmiten TNT Sports por TV y HBO Max por streaming.

Copiapó llega tras vencer a Rangers.

Temuco busca recuperarse tras empatar con Iquique.

Sigue toda la cobertura del Campeonato de Ascenso 2026, con estadísticas, análisis y minuto a minuto en AlAireLibre.cl.