Deportes Recoleta y Deportes Temuco se medirán este viernes 27 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Municipal de La Pintana. Ambos equipos llegan con sensaciones distintas tras la última jornada y buscarán seguir sumando en el torneo.

El encuentro será transmitido a través de la señal básica de TNT Sports y en HBO Max.

El partido entre Deportes Recoleta y Deportes Temuco se disputará este viernes 27 de marzo, a partir de las 18:00 horas en el Estadio Municipal de La Pintana.

Árbitros del partido entre Deportes Recoleta vs Deportes Temuco

Árbitros: Por confirmar.

¿Cómo llegan Deportes Recoleta y Deportes Temuco al partido?

Deportes Recoleta viene de conseguir una victoria como visitante tras imponerse por 4-2 a Rangers de Talca, resultado que le permitió tomar impulso en la tabla.

Deportes Temuco, en tanto, igualó 1-1 frente a San Luis en el Estadio Germán Becker, en un partido donde no logró sostener la ventaja y terminó repartiendo puntos.

El último enfrentamiento entre ambos clubes se disputó el 31 de octubre de 2025 y terminó con triunfo de Deportes Temuco por 3-0 sobre Deportes Recoleta.

Probable formación de Deportes Recoleta

Álvaro Salazar; Carlos González, Francisco Alarcón, Brayams Viveros, Ignacio Lara; Branco Provoste, Felipe Báez, Gonzalo Álvarez, Nicolás Carvajal; Pedro Sánchez y Germán Estigarribia.

Probable formación de Deportes Temuco

Yerko Urra; Brian Torrealba, Enzo Lattieri, Paulo Contreras, Vicente Lavín; Brayan Valdivia, Camilo Núñez, Diego Buonanotte, Franco Ortega; Luis Acevedo, Nicolás Rivera.

Últimos enfrentamientos
DEP 3 – 0 DEP 31/10/2025
DEP 2 – 2 DEP 20/06/2025
DEP 2 – 3 DEP 13/10/2024
DEP 2 – 1 DEP 26/05/2024
DEP 2 – 2 DEP 09/07/2023