Deportes Recoleta y Deportes Temuco se medirán este viernes 27 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Municipal de La Pintana. Ambos equipos llegan con sensaciones distintas tras la última jornada y buscarán seguir sumando en el torneo.
El encuentro será transmitido a través de la señal básica de TNT Sports y en HBO Max.
¿Quién transmite en vivo Deportes Recoleta vs Deportes Temuco?
- 📺 TV: TNT Sports.
- 💻 Streaming: HBO Max.
Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.
¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Recoleta vs Deportes Temuco?
El partido entre Deportes Recoleta y Deportes Temuco se disputará este viernes 27 de marzo, a partir de las 18:00 horas en el Estadio Municipal de La Pintana.
- 🗓 Fecha: Viernes 27 de marzo
- 🕕 Hora: 18:00 horas
- 🏟 Estadio: Estadio Municipal de La Pintana
Árbitros del partido entre Deportes Recoleta vs Deportes Temuco
Árbitros: Por confirmar.
¿Cómo llegan Deportes Recoleta y Deportes Temuco al partido?
Deportes Recoleta viene de conseguir una victoria como visitante tras imponerse por 4-2 a Rangers de Talca, resultado que le permitió tomar impulso en la tabla.
Deportes Temuco, en tanto, igualó 1-1 frente a San Luis en el Estadio Germán Becker, en un partido donde no logró sostener la ventaja y terminó repartiendo puntos.
El último enfrentamiento entre ambos clubes se disputó el 31 de octubre de 2025 y terminó con triunfo de Deportes Temuco por 3-0 sobre Deportes Recoleta.
Probable formación de Deportes Recoleta
Álvaro Salazar; Carlos González, Francisco Alarcón, Brayams Viveros, Ignacio Lara; Branco Provoste, Felipe Báez, Gonzalo Álvarez, Nicolás Carvajal; Pedro Sánchez y Germán Estigarribia.
Probable formación de Deportes Temuco
Yerko Urra; Brian Torrealba, Enzo Lattieri, Paulo Contreras, Vicente Lavín; Brayan Valdivia, Camilo Núñez, Diego Buonanotte, Franco Ortega; Luis Acevedo, Nicolás Rivera.
Minuto a minuto de Deportes Recoleta vs Deportes Temuco
