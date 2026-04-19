Deportes Puerto Montt recibirá Deportes Temuco por la octava jornada de la Primera B 2026. El choque será el próximo lunes 20 de abril a partir de las 20:00 horas en el Estadio Chinquihue de Puerto Montt.

El duelo entre Delfines y el Pije es uno de los más atractivos de la fecha, debido a que los locales se posicionan en el tercer lugar de la tabla con opciones de ser líderes al finalizar la jornada, mientras que la visita tiene chances de escalar al podio de la competencia nacional.

¿Dónde ver en vivo Deportes Puerto Montt vs Deportes Temuco?

📺TV: No habrá transmisión por Tv para el enfrentamiento entre Delfines y el cuadro Pije.

para el enfrentamiento entre Delfines y el cuadro Pije. 💻Streaming: HBO Max.

Además, podrás seguir los detalles del encuentro entre Puerto Montt y Temuco por Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Puerto Montt vs Temuco?

El enfrentamiento entre Dep. Puerto Montt y Dep. Antofagasta se llevará a cabo el próximo lunes 20 de abril. Se disputará a partir de las 20:00 horas en el Estadio Chinquihue de Puerto Montt.

🗓️Fecha: 20 de abril.

⏰Hora: 20:00 horas.

🏟 ️Estadio: Chinquihue, Puerto Montt.

Árbitros del partido entre Deportes Puerto Montt vs Deportes Temuco

Árbitro: Benjamin Saravia.

1er asistente: Joaquín Arrue.

2do asistente: Nicolás Medina.

Cuarto árbitro: Francisco Soriano.

¿Cómo llegan Deportes Puerto Montt vs Deportes Temuco al partido?

Deportes Puerto Montt busca volver al camino de las victorias tras tres fechas con derrotas y empates. En la jornada pasada igualaron sin goles en su visita a Deportes Iquique. Los Delfines se mantienen terceros de la categoría con 13 unidades.

Por su parte, Deportes Temuco no pudo aprovechar una ventaja de dos goles y empató 3-3 contra Deportes Antofagasta de local. Tras sumar una unidad en la jornada pasada, el Pije se mantiene en la mitad de la tabla con 10 puntos.

Probable formación de Deportes Puerto Montt

Daniel Castillo; Vicente Concha, Jorge Ayala, Franco Ledesma, Felipe Espinoza; Bryan Garrido, Joaquín Pereyra, Agustín Venezia; César González, Álvaro Ramos e Iam González.

Probable formación de Deportes Temuco

Yerko Urra; Brian Torrealba, Enzo Lettieri, Vicente Lavín, Franco Ortega; Paulo Contreras, Camilo Núñez, Diego Buonanotte; Brayan Valdivia, Luis Acevedo, Nicolás Rivera.

Minuto a Minuto Puerto Montt vs Temuco